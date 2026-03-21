IPL 2026: KKR में कौन भरेगा आंद्रे रसेल की जगह? हेड कोच अभिषेक नायर ने दिया ये जवाब

Abhishek Nayar Statement on Andre Russell: कोलकाता नाइट राइडर्स जब 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने आईपीएल 2026 के अभियान का आगाज करेगी, तो उन्हें आंद्रे रसेल की कमी जरूर खलेगी. पिछले साल हुई खिलाड़ियों की नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रसेल को रिलीज करने का फैसला लिया था. इसके बाद ऑलराउंडर ने आईपीएल से संन्यास ले लिया. आंद्रे रसेल अब टीम के "पावर कोच" के रूप में फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं. लेकिन प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह कौन भरेगा, इसको लेकर सवाल है.

आईपीएल से पहले प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आंद्रे रसेल को लेकर सवाल पूछा गया, तो मुख्य कोच अभिषेक नायर ने कहा,"आंद्रे रसेल कई सालों से इस फ्रेंचाइजी के ध्वजवाहक रहे हैं. टी20 क्रिकेट में उन्होंने सालों में जो कुछ किया है, उसकी बराबरी करना मुश्किल होगा. हालांकि, यह अवसरों का सीजन है. हमारे पास रिंकू (सिंह) और रमनदीप (सिंह) हैं जो आगे बढ़कर फ्रेंचाइजी के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले किया है."

अभिषेक नायर ने आगे कहा,"आईपीएल में खेलते समय दबाव तो होता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करें और अपना नाम रोशन करें. हमारी टीम में कई युवा क्रिकेटर हैं, जो फ्रेंचाइजी के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. रिंकू ने भारत और केकेआर के लिए यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और रमनदीप ने भी उस सीजन में हमारे लिए यही किया था जब हमने चैंपियनशिप जीती थी. इसलिए, हमें उम्मीद है कि वे उन प्रदर्शनों को दोहराएंगे और इस फ्रेंचाइजी के लिए कुछ खास करेंगे."

आईपीएल में अपने 13 सीजनों में, रसेल ने 140 मैचों में 174.18 के शानदार स्ट्राइक रेट से 2651 रन बनाए. नायर के साथ मंच पर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, सहायक कोच शेन वॉटसन और टीम मेंटर ड्वेन ब्रावो भी मौजूद थे. इस सीजन में केकेआर टीम के पास बल्लेबाजी में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद होंगे, खासकर इसलिए क्योंकि उनके पास न्यूजीलैंड के विनाशकारी सलामी जोड़ी फिन एलन और टिम सीफर्ट हैं, जिन्होंने हाल ही में हुए टी20 विश्व कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया था.

जब कप्तान से पूछा गया कि क्या टीम दोनों कीवी बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे? इसका जवाब देते हुए रहाणे ने कहा,"इस साल हमारे पास जो बल्लेबाजी समूह है वह शानदार है. विदेशी बल्लेबाजों समेत ज्यादातर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में हैं और उन्होंने विश्व कप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. हम इस सीजन को लेकर उत्साहित हैं और देखेंगे कि हमारी संयोजन रणनीति कैसा प्रदर्शन करती है."

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