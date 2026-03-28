IPL 2026: 'मंधाना के साथ खड़ी यह लड़की कौन?', अनुष्का भी साथ थीं, लेकिन सोशल मीडिया पर छा गईं यह भारतीय युवा स्टार

RCB vs SRH: शनिवार को बेंगलुरु में आरसीबी और हैदराबाद (RCB vs SRH) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का आगाज हुआ, तो करोड़ों क्रिकेटप्रेमी पिछले दिनों टी20 विश्व कप के बाद फिर से सक्रिय हो गए. मीम्स गैंग के साथ पूरा सोशल मीडिया भी सक्रिय हो गया. बहरहाल, पहले मुकाबले जहां दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) की पत्नी अनुष्का शर्मा भी मैच देखने पहुंचीं, तो भारतीय और आरसीबी की महिला कप्तान स्मृति मंधाना भी उनके साथ दिखाई पड़ीं. लेकिन सोशल मीडिया का आकर्षण ये दोनों नहीं, बल्कि ठीक मंधाना के साथ खड़ीं एक और भारतीय खिलाड़ी श्रेयांका पाटिल (Shreyanka Patil) बन गईं. और फैंस इन दोनों से ज्यादा पाटिल को लेकर चर्चा करते रहे. वास्तव में पहली बार में फैंस पहचान ही नहीं पाए कि यह स्मृति मंधाना के बराबर में कौन खड़ा है. लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि यह अब युवाओं की धड़कन श्रेयांका पाटिल ही हैं

Who is the girl next to Smriti Mandhana?#RCBvsSRH pic.twitter.com/CCGR6ryCBE — Chota Don (@choga_don) March 28, 2026

फैंस के तुरंत ही जवाब आना बताने के लिए काफी है कि पाटिल धीरे-धीरे युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय हो रही हैं

Shreyanka Patil - India & RCB cricketer. — Krishna Anand (@KrishnaAnand_) March 28, 2026

इन भाई साहब ने दोनों के बारे में जानकारी दी है

Right- Anushka

Left- Shreyanka — Lord Bavuma/लार्ड बावुमा (@Lord_Bavuma) March 28, 2026

श्रेयांका पाटिल ने बहुत ही कम समय में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है. वहीं मैदान के बाहर यह युवा खिलाड़ी फैशन में भी कम नहीं है

Shreya ka — Sameer Singh (@Imsamtheone) March 28, 2026

यह फैन जवाब देने वाले चुनिंदा फैंस में से एक रहे