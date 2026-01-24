IPL 2026: नेट पर दिखे एमएस धोनी, फैंस ने लगानी शुरू की यह अटकलें, तस्वीरें हुईं वायरल

MS Dhoni in Net: भारत और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने यहां अभ्यास शुरू कर दिया है जिससे उनकी आईपीएल 2026 की तैयारियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) ने सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो साझा किया, जिसमें धोनी को नेट सत्र के लिए पैड पहनते हुए देखा जा सकता है. इस पोस्ट के साथ शीर्षक में लिखा गया, “देखो कौन वापस आया है.' वीडियो के साथ एक अन्य शीर्षक में लिखा गया, 'जेएससीए का गौरव: महेंद्र सिंह धोनी.' नेट सत्र से पहले धोनी को भारत और झारखंड के पूर्व बल्लेबाज और जेएससीए अधिकारी सौरभ तिवारी के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया.
आईपीएल 2026 की ‘विंडो' (आयोजन की तारीख) को तय कर दिया गया है जो 26 मार्च से 31 मई तक चलेगा. धोनी ने वर्ष 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वह अब भी आईपीएल में सक्रिय हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ संभाल रहे हैं लेकिन धोनी अब भी टीम का बेहद अहम हिस्सा बने हुए हैं.
कुछ ऐसा है धोनी का IPL रिकॉर्ड
आईपीएल में 2008 से अब तक धोनी ने 278 मैचों में 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 84 रन रहा है. बहरहाल, पूर्व कप्तान की सोशल मीडिया पर आते ही ये तस्वीरें तूफान सी वारयल हो गईं. और फैंस माही की इन तस्वीरों को लेकर अलग-अलग बातें कर रहे हैं.
देखिए माही के फैन ने कितने शानदार अंदाज में अपने नायक को परिभाषित किया है
What kind of a man is MS Dhoni, honestly?— Mahi Patel (@Mahi_Patel_07) January 24, 2026
- At 44, he still shows up early, trains hard, and prepares like there's something to prove.
- He refuses to let age decide the end of his dreams.
- His belief stays strong, even when the noise around him grows louder.
- He respects the… pic.twitter.com/5DYjJUqSil
लगता है कि यह किसी दूसरी टीम का फैन है. अभी से इसके ज़हन में डर भर गया है
Thala is getting ready 😭 for IPL 2026— Yash (@SANDEEPMH07) January 24, 2026
MS Dhoni 🔥#Thala #whitslePodu #MSDhoni pic.twitter.com/3xPFuD5fzn
धोनी जैसे ही कहीं, दिखते हैं, तो चेन्नई के फैंस का जोश एकदम सातवें आसमान पर पहुंच जाता है
MS Dhoni 's legacy continues ! CSK 's IPL 2026 squad is already feeling the magic 🔮. Yellove WhistlePudu pic.twitter.com/GHNEbXOjxX— Prasant Kumar Nayak (@klassic_prasant) January 24, 2026
