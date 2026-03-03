विज्ञापन
IPL 2026: फैंस के लिए खुशखबरी, विराट कोहली की चिन्नास्वामी में होगी वापसी, RCB खेलेगी इतने मैच

IPL 2026: Chinnaswamy to host opening ceremony: कर्नाटक सरकार ने इस साल शुरुआती महीने में फैंस को खुशखबरी देते हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन को अनुमति दे दी थी.

Read Time: 3 mins
IPL 2026 opening ceremony in Chinnaswamy Stadium
  • कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन की अनुमति दी है
  • आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित होगी
  • आरसीबी अपनी घरेलू मैदान पर पांच मैच खेलेगी और दो मैच रायपुर के स्टेडियम में होंगे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IPL 2026 Chinnaswamy to host opening ceremony: कर्नाटक सरकार ने इस साल शुरुआती महीने में फैंस को खुशखबरी देते हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन को अनुमति दे दी थी. चिन्नास्वामी में क्रिकेट की वापसी विशेष नियमों और शर्तों के अधीन जारी की  गई थी, लेकिन फिर बीते दिनों सरकार ने सभी शर्ते हटा दी थीं. ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि आईपीएल 2026 के कुछ मैच चिन्नास्वामी में होंगे. हालांकि, अब यह साफ हो गया है कि आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी और फ्रेंचाइजी अपने होम ग्राउंड पर 5 मैच खेलेगी. यह खुद फ्रेंचाइजी ने कफंर्म किया है.

पिछले साल आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. इसके बाद टीम की विक्ट्री परेड के दौरान स्टेडियम के पास कुप्रबंधन के कारण भयानक भगदड़ हुई, जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. कर्नाटक सरकार ने भगदड़ की जांच शुरू की और चिन्नास्वामी स्टेडियम में सभी गतिविधियां निलंबित कर दी गईं. उस दुखद घटना के बाद से, इस मैदान पर रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी या यहां तक ​​कि महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 सहित कोई भी बड़ा घरेलू मैच आयोजित नहीं किया गया है.

फ्रेंचाइजी ने बताया है कि वह अपने 5 मैच चिन्नास्वामी में खेलेगी, जबकि दो घरेलू मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में "पूर्व निर्धारित समझौते के अनुसार" खेले जाएंगे. जनवरी में, आरसीबी के सीईओ राजेश मेनन ने छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों से कुछ घरेलू मैच खेलने की संभावना पर चर्चा की थी. माना जाता है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने समझौता पर हस्ताक्षर करते समय कुछ कर छूट सहित पूर्ण समर्थन देने का वादा किया था.

आरसीबी ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा,"यह कई महीनों की कड़ी मेहनत और सभी संबंधित अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय के बाद संभव हुआ है, जिसका साझा लक्ष्य प्रशंसकों के लिए घरेलू मैदानों पर खेलों को वापस लाना है." अपने बयान में, आरसीबी प्रबंधन ने बेंगलुरु में मैचों की मेजबानी के लिए सहयोग और समर्थन के लिए कर्नाटक सरकार, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और कर्नाटक पुलिस के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सीईओ राजेश मेनन ने कहा,"एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम सिर्फ हमारा घरेलू मैदान नहीं है; यह वह जगह है जहां एक टीम के रूप में हमारी पहचान सही मायने में जीवंत होती है. बेंगलुरु में हमारे प्रशंसकों की ऊर्जा हमेशा से हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है, जो उन्हें खेल के हर चरण में प्रेरित करती है. हमारे प्रशंसकों ने बिना शर्त हमारा साथ दिया है, और वे अपने घरेलू मैदान पर अपनी टीम को खेलते देखने के हकदार हैं."

सीईओ राजेश मेनन ने आगे कहा,"विस्तृत चर्चा और अनुमतियों से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, हमें यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि आरसीबी बेंगलुरु में पांच मैच खेलेगी. हम कर्नाटक सरकार, केएससीए और कर्नाटक पुलिस को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं." आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की समाप्ति के बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा मेगा इवेंट के 2026 संस्करण का पूरा कार्यक्रम जारी किए जाने की संभावना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Premier League 2026, Royal Challengers Bengaluru, Cricket, M.Chinnaswamy Stadium Bengaluru
