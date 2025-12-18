विज्ञापन
ग्रीन IPL नीलामी में ₹25.20 करोड़ में बिके, टैक्स काटने के बाद क्या वह पा सकते हैं लग्जरी चीजें?

Auction 2026, Cameron Green: कैमरून ग्रीन मिली इस मोटी रकम से ऑस्ट्रेलिया में कुछ बेहतरीन चीजें खरीद सकते हैं. जानिए ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से इस पैसे का क्रमश: सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं

Cameron Green's record moeny: कैनरून ग्रीन
चर्चा यूं तो पहले से ही थी. और यह दुबई में मंगलवार को हुई इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन 2026 की नीलामी में एकदम सच साबित हुई. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सभी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. उन्हें 25 करोड़ और 20 लाख रुपये में केकेआर ने खरीदा. बहरहाल, आप यह जानिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की कर व्यवस्था से गुजरने के बाद कैमरून के हाथों में दिन की समाप्ति पर कितनी रकम आएगी. वैसे टैक्स कटने के बाद भी कैमरून ग्रीन पर इतना पैसा बरसने जा रहा है. और आप जान लीजिए कि इस मोटी रकम से वह अपने देश में क्रमश: क्या-क्या सर्वश्रेष्ठ चीजें खरीद सकते हैं. 

कैमरून की वर्तमान वास्तविक स्थिति

कैमरून को केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. ग्रीन भारत ने अप्रवासी हैं और उनका पैसा ऑस्ट्रेलिया जाएगा. 

भारत में कैमरून को चुकाना होगा इतना टैक्स

भारतीय  कर की धारा 115BBA के अनुसार कैमरून ग्रीन को कुल 25.20 करोड़ रुपये पर सीधा 20 प्रतिशत (%) कर चुकाना होगा.वहीं 4  प्रतिशत टैक्स स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के लिए भी देना होगा. इस तरह कैमरून को करीब 20.8 प्रतिशत कर चुकाना होगा.मतलब ग्रीन को 5 करोड़, 24 लाख और 16000 रुपये टैक्स के रूप में चुकाने होंगे. इस तरह  टैक्स कटने के बाद ग्रीन के हाथ में इतना पैसा आएगा. 

25,200000- 5,25,16000

= 19,95,84000  करोड़ रुपये टैक्स काटने के बाद ग्रीन को मिलेंगे. 

ऑस्ट्रेलिया डॉलर में मिलेगी इतनी रकम

1 भारतीय रुपया =     0.018 डॉलर

 सैलरी                भारतीय रुपये में        ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में

आईपीएल वेतन      25.20  CR               4.54 मिलियन                

टैक्स चुकाएंगे        5.20 CR                 0.94 मिलियन

शुद्ध वेतन            19.96 CR                3.59 मिलियन


ऑस्ट्रेलिया में रकम और टैक्स का असर: 

भारत से टैक्स कटने के बाद ऑस्ट्रेलया में  3.59 मिलियन डॉलर पहुंचेंगे.भारत में कटे टैक्स का प्रतिशथ 20.8 है. और यहां कर राशि चुकाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में दोहरी कर प्रणाली लागू नहीं होती. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अतिरिक्त कर 0-150000 डॉलर होता है और कैमरून को कम से कम कर चुकाना होगा. इस तरह कैमरून के हाथ में ऑस्ट्रेलिया में 3.5 मिलियन डॉलर हाथ में आएंगे. भारतीय रुपये में बदलने पर यह रकम 21,14,77,665.00 करोड़ रुपये बैठती है


अपने देश में 3.5 मिलियन डॉलर से खरीद सकते हैं ये 5 सर्वश्रेष्ठ चीजें

1. लग्जरी फैमिली हाउस

मिली रकम से ग्रीन सिडनी/मेलबर्न के पॉश इलाके में 2.2 से लेकर 2.8 मिलियन डॉलर का एक बढ़िया 4-5 बीएचके फ्लैट या विला खरीद सकते हैं. यह ग्रीन का पहला और बड़ा उद्गेश्य हो सकता है

2. सुपरकार या एसयूवी

यह वाहन खरदीने के लिए ग्रीन को ऑस्ट्रेलियाई 2.5 लाख से लेकर 4 लाख डॉलर खर्च करने होंगे. इस रकम से वह पॉर्श 911, रेंज रोवर या मर्सिडीज AMG G क्लास गाड़ी ले सकते हैं. 

3. इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट

नीलामी से हासिल रकम से ग्रीन के लिए  तीसरी प्राथमिकता सिडनी या मेलबर्न में इन्वेस्ट अपार्टमेंट हासिल करना भी हो सकता है. इसके लिए उन्हें छह से आठ लाख डॉलर का निवेश करना होगा. इससे उन्हें किराए के रूप में 4-6 प्रतिशत की रकम मिल सकती है

4. दीर्घकालिक निवेश

इसके तहत ग्रीन प्रबंधित किए जाने म्यूचुअ फंड और ब्लू चिप शेयरों में पैसा लगा सकते हैं. इसके तहत वे यहां तीन से पांच  लाख डॉलर का निवेश कर सकते हैं.

5.  कई विकल्प हैं ग्रीन के पास

पांचवां विकल्प उन्हें कई विकल्प प्रदान करता है. इसके तहत वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर ही सकते हैं, तो लग्जरी टैवल्स भी एक विकल्प है.घड़ियों का संग्रह भी इस कड़ी में एक विकल्प है, तो  बिजनेस और ब्रांड इन्वेस्टमेंट का भी विकल्प खुला हुआ है. वहीं इमरजेंसी या कैश रिजर्व फंड भी विकल्प है और सभी में प्रत्येक के लिए वह दो से चार लाख डॉलर तक का निवेश या खर्च कर सकते हैं.
 


 

