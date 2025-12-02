IPL 2026 Auction: फैन्स को झटका, ग्लेन मैक्सवेल समेत इन 5 स्टार जिनका IPL 2026 में नहीं सजेगा बाज़ार

IPL 2026 Auction: नये साल में होनेवाले IPL के मिनी ऑक्शन की लिस्ट आ गई है. डेडलाइन 30 नवंबर को ही ख़त्म हो गया है. 1350 से ज़्यादा खिलाड़ियों की लिस्ट से 31 विदेशी खिलाड़ी सहित 77 खिलाड़ी चुने जाने हैं. इनमें कैमरुन ग्रीन और मथीशा पाथिराना, लियाम लिविंगस्टोन से लेकर रवि बिश्नोई जैसे बड़े नाम शामिल हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इसमें अपना नाम नहीं रजिस्टर करवा कर सबको चौंका दिया है. ऐसे कई बड़े सितारे हैं जिन्हें लेकिर फ़ैन्स को इस बार आईपीएल में कमी महसूस होगी.

ग्लेन मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलियाई धुंआधार ऑलराउंडर 37 साल के ग्लेन मैक्सवेल को अगले सीज़न के लिए पंजाब किंग्स PBKS की टीम ने रिटेन नहीं किया और मैक्सवेल ने अपना नाम अगले ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं करवाया. IPL 2025 में मैक्सवेल ने 6 पारियों में सिर्फड 48 रन बनाए और 4 विकेट झटके. 37 साल के बेहद टैलेंटेड मैक्सवेल के नाम 141 IPL के मैचों में करीब 24 के औसत से 2819 रन हैं. उन्होंने इस दौरान 41 विकेट अपने नाम किए और कई मैच विनिंग पारी खेली. हालांकि वो अक्सर अपने मेंटल हेल्थ और कनसिसटेंट नहीं होने को लेकर भी सुर्खियों में रहे.

आंद्रे रसेल

37 साल के कैरीबियाई धुरंधर ऑलराउंडर ने थोड़े दिनों पहले दुनिया की सबसे अमीर लीग से बतौर खिलाड़ी खुद को बाहर रखने का फ़ैसला किया. मगर, कोलकाता नाइट राइडर्स KKR की टीम उनके शानदार अनुभव को कैसे जाया होने देती. KKR की टीम ने रसेल को बतौर ‘पावर कोच' टीम का हिस्सा बनाया है. पिछले सीज़न रसेल ने 164 के स्ट्राइक रेट से 10 पारियों में नीचे बैटिंग करते हुए 167 रन बनाए और 8 विकेट अपने नाम किये थे. IPL के 140 मैचों में 2012 से 2025 तक 16 सीज़न में उनके नाम 2651 रन और 123 विकेट हैं.

मोइन अली

इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर 38 साल के मोइन अली ने इस बार IPL की जगह पाकिस्तान की PSL पाकिस्तान सुपर लीग को तवज्जो दी तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. पिछले सीज़न भी चोट की वजह से वो IPL के 6 मैचों में ही हिस्सा ले सके थे. आईपीएल में उनके नाम 73 मैचों में 1167 रन और 41 विकेट हैं.

फ़ैफ़ डु प्लेसी

चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे के साथ दुनिया भर की शायद सबसे ज़्यादा फ़्रेंचाइजी के लिए टी-20 खेलने वाले 41 साल के फ़ैफ़ डु प्लेस ने भी इस बार IPL के बजाए पाकिस्तान के PSL के लिए खुद को सुरक्षित किया है. पिछले सीज़न IPL के 9 मैचों में वो 141 के स्ट्राइक रेट और 23 के औसत से 202 रन ही बना सके थे. 2012 से 2025 तक IPL के 154 मैचों में 35 के औसत से उके नाम 4773 रन हैं.

आर अश्विन

टीम इंडिया और IPL के मैच विनिंग स्टार 39 साल के आर अश्विन ने इसी साल क्रिकेट के सभी फॉर्मैट से संन्यास ले लिया और अब वो विदेशी टीमों के लिए खेलते नज़र आएंगे. मगर IPL में उनकी कमी ज़रूर खलेगी. 2009 से 2025 तक अश्विन चेन्नई, पुणे, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की IPLटीमों के लिए खेलते नज़र आए. IPL के 221 मैचों में उन्होंने 187 विकेट लिए और एक अर्द्धशतक के साथ 833 रन बनाए. अगले साल अश्विन सिडनी थंडर की ओर से अपना जलवा बिखेरते नज़र आएंगे.



आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों का बाज़ार 16 दिसंबर को अबु धाबी के एतिहाद एरीना में सजेगा जहां 77 खिलाड़ियों की किस्मत चमकेगी.