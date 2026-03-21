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IPL 2026: 'हमारे पास जो ग्रुप है...' KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया क्या है टीम की ताकत, किस एरिया में सुधार की जरूरत

KKR Captain Ajinkya Rahane Statement: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे का मानना है कि इस सीजन टीम का बैटिंग ऑर्डर दमदार नजर आ रहा है.

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IPL 2026: 'हमारे पास जो ग्रुप है...' KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया क्या है टीम की ताकत, किस एरिया में सुधार की जरूरत

Ajinkya Rahane Said Kolkata Knight Riders Batting Strong: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे का मानना है कि इस सीजन टीम का बैटिंग ऑर्डर दमदार नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि हर सीजन कुछ उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आता है. हेड कोच अभिषेक नायर, सहायक कोच शेन वॉटसन और मेंटोर ड्वेन ब्रावो के साथ मीडिया से बात करते हुए रहाणे ने केकेआर की बैटिंग यूनिट की गहराई पर रोशनी डाली. 

सीजन की शुरुआत से पहले प्रेस कॉनफ्रेंस में बोलते हुए कोलकाता के कप्तान ने कहा,"इस साल हमारे पास जो बैटिंग ग्रुप है, वह कमाल का है. ज्यादातर बल्लेबाज, जिनमें विदेशी बल्लेबाज भी शामिल हैं, वह अच्छी फॉर्म में हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था. हम इस सीजन के लिए बहुत उत्साहित हैं और हम देखेंगे कि हमारी टीम का तालमेल कैसा रहता है."

कप्तानी के दबाव के बावजूद रहाणे शांत और संयमित रहे. उन्होंने कहा,"हर सीजन अपने साथ नई उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आता है, चाहे आप खिलाड़ी हों या कप्तान. मेरे लिए सबसे जरूरी बात हमेशा सकारात्मक रहना रही है. मैं पिछले साल से टीम की कप्तानी कर रहा हूं और इस जिम्मेदारी को देने के लिए मैं फ्रेंचाइजी का सचमुच बहुत आभारी हूं. मैं हर चीज को सहजता से ले रहा हूं. जब चुनौतियां होती हैं, तो आगे बढ़ने के मौके भी होते हैं. मैंने पिछले कुछ सालों में सीखा है कि चुनौतियों को आगे बढ़ने और टीम में योगदान देने के मौके के तौर पर देखना चाहिए. मेरे पूरे करियर में मेरी सोच हमेशा ऐसी ही रही है और मैं एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा."

सुधार के क्षेत्रों पर नज़र डालते हुए केकेआर के कप्तान ने लय बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा,"एक टीम के तौर पर हम बहुत अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे और अपनी लय बनाना चाहेंगे. यह एक लंबा टूर्नामेंट है, इसलिए आप बहुत जल्दी चोटी पर नहीं पहुंचना चाहेंगे. एक यूनिट के तौर पर हम सकारात्मक क्रिकेट खेलना चाहते हैं. हमारी टीम में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह के खिलाड़ी शामिल हैं, जो अच्छी फॉर्म में हैं. यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट के तौर पर, हमें पूरा भरोसा है कि इस सीजन में हमारी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी."

कैमरन ग्रीन जैसे ऑलराउंडरों की मौजूदगी टीम को और भी ज्यादा लचीलापन देती है और रहाणे ने इस बात की पुष्टि की कि खिलाड़ियों की भूमिकाओं को लेकर स्पष्टता धीरे-धीरे और बेहतर होती जाएगी. हम कैमरन ग्रीन के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को तय किया जा सके. वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और कुछ ओवर गेंदबाजी करके भी योगदान दे सकते हैं. अगले कुछ अभ्यास मैचों के दौरान, हमें इस बात का बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि हम अपनी टीम के संयोजन में उनका सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं.

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Kolkata Knight Riders, Indian Premier League 2026, Ajinkya Madhukar Rahane, Cricket
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