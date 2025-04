IPL 2025: दक्षिण अफ्रीकी डेवाल्ड ब्रेविस इस कीमत पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े, यह खिलाड़ी हुआ बाकी टूर्नामेंट से बाहर

Dewald Bravis joins CSK: पिछले कई मुकाबले हार कर इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2025) के इस संस्करण में प्वाइंट्स टेबल में फिसड्डी चल रही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने बाकी बचे हुए सीजन के लिए चोटिल गुरजपनीत सिंह की जगह डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) को अनुबंधित किया है. दक्षिण अफ्रीका के इस क्रिकेटर ने अभी तक खेले 81 टी20 मैचों में 162 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 1787 रन बनाए हैं. डेवाल्ड ने साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में डेब्यू किया था. और तब से अभी तक वह कुल 2 ही मैच खेल सके हैं. चेन्नई ने ब्रेविस को 2.2 करोड़ रुपये की फीस पर जोड़ा है.

🚨 OFFICIAL STATEMENT 🚨 Gurjapneet Singh ruled out of IPL 2025 due to an injury. Wishing him a speedy recovery! 💪🏻💛 #WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/4NWmxF5ODu

पूर्व में यह अफ्रीकी बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुका है. साल 2022 में ब्रेविस ने 7 मैचों में 23 के औसत से 161 रन बनाए थे, तो पिछले साल वह ही 3 ही मैच खेल सके थे. वहीं 2023 में उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया गया था. . इन मैचों में डेवाल्ड ब्रेविस ने 23 के औसत से 69 ही रन बनाए. कुल मिलाकर ब्रेविस ने आईपीएल में 10 मैचों में 23 के औसत से 230 रन बनाए. उनके बल्ले से एक भी पचासा नहीं निकला है और 23 का ही औसत रहा है. ऐसा लगता है कि मानो कि 23 उनके लिए कोई खास नंबर बन गया है. मुंबई के साथ ब्रेविस का तीन साल का जुड़ाव रहा और हर साल के लिए उन्हें तीन करोड़ रुपये की फीस मिली. बहरहाल, अब देखने की बात होगी कि वह चेन्नई के लिए भाग्य भरोसे मिले मौके का कितना फायदा उठाते हैं.

Gurjapneet singh (2.2 cr) is ruled out of IPL 2025 . Dewald Bravis likely to join CSK at his base price 2 cr.



Go well Dewald Bravis 💛 pic.twitter.com/b0KM8Qfhza