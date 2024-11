IPL 2025 Mega Auction: उम्र 35 की, एक साल रहा चोटिल, फिर भी यह पेसर बन गया दस करोड़ी

IPL 2025 Mega Auction, Mohammed Shami: आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL 2025 Mega Auction) में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सनराइज़र्स हैदराबाद ने 10 करोड़ में खरीदकर टीम में शामिल किया है. बता दें कि पिछले एक साल से शमी चोटिल रहे थे और टीम से बाहर हैं. लेकिन इसके बाद भी सबकी नजर शमी पर थी. शमी की बेस प्राइस 2 करोड़ थी. ऐसे में शमी को लेकर जब ऑक्शन का आगाज हुआ तो सीएसके और केकेआर ने जंग शुरू की. सीएसके और केकआर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स भी रेस में आ गई थी. उस समय फिर सीएसके ने खुद को रेस से बाहर कर दिया था. इसके बाद शमी के लिए केकेआर आगे आया.

केकेआर ने 9.75 करोड़ का दांव शमी पर खेला, जिसके बाद ऑक्शनर ने RTM के लिए गुजरात की ओर जाने का फैसला किया लेकिन उसी समय हैदराबाद ने 10 करोड़ की बोली लगाई. जिसके बाद केकेआर ने शमी को खरीदने की रेस से खुद को अलग कर दिया. वहीं, आखिर में सनराइज़र्स हैदराबाद ने शमी को 10 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया.

