IPL 2023; CSK vs LSG: ऋतुराज गायकवाड़ का तूफानी अर्धशतक, बल्ले से जमकर दिखाई आतिशबाज़ी - Video

IPL 2023; CSK vs LSG: ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad Half Century) ने शुरुआत से ही हवाई फायर शुरू कर दिया और मात्र 21 गेंदों में ही तूफानी अर्धशतक जमा दिया. लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया था

IPL 2023; CSK vs LSG: ऋतुराज गायकवाड़ का तूफानी अर्धशतक, बल्ले से जमकर दिखाई आतिशबाज़ी - Video

Ruturaj Gaikwad

IPL 2023; CSK vs LSG: लखनऊ बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुना, चेनाई के तरफ से बल्लेबाज़ी करने आये ओपनर डिवॉन कॉन्वे (Devon Convey) और ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad Half Century) ने शुरुआत से ही हवाई फायर शुरू कर दिया और ऋतुराज गायकवाड़ ने 25 गेंदों में ही 200 के स्ट्राइक रेट से तूफानी अर्धशतक जमायाय 

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