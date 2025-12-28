विज्ञापन
INDW vs SLW 4th T20I: 'मैं इस तरह की गलती नहीं करना चाहती', हरप्रीत ने बताया, इस वजह से आखिर में आपा खो बैठीं

Harmanpreet Kaun on win: श्रीलंका के खिलाफ लगातार चौथी जीत के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रणनीति को लेकर अहम पहलुओं पर बात की

Sri Lanka Women tour of India 2025:
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ 30 रन की जीत का श्रेय स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी को दिया. शुरुआती तीन मैच में विफल रही स्मृति (80 रन, 48 गेंद, 11 चौके, तीन छक्के ) और शेफाली (79 रन, 46 गेंद, 12 चौके, एक छक्का) ने पहले विकेट के लिए 162 रन जोड़कर भारत को दो विकेट पर 221 रन के स्कोर तक पहुंचाया जो इस प्रारूप में उसका सर्वोच्च स्कोर है.

मैच के आखिरी में गुस्सा होने के सवाल पर भारतीय कप्तान ने कहा, 'हमारे पास समय कम था और मैं चाहती थी कि हम समय पर चीजों को अंजाम दें. मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तीन फील्डर सर्किल के बाहर तैनात हो जाएं. मैं हमेशा ही अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश करती हूं.'

हर्लील देओल को मौका देने पर हरमनप्रीत ने कहा, 'हमने सोचा था कि हम उसे मौका देंगे, लेकिन आज जैसे हालात रहे, उसके कारण हमने ऋचा को पहले भेजा.' भारतीय कप्तान ने ओपनर शेफाली और स्मृति की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों ने हर्लीन को बैटिंग नहीं करने दी. शेफाली और स्मृति को श्रेय देना चाहिए और फिर मैंने और ऋचा ने अच्छी तरह से पारी को फिनिश किया.'

भारत की लगातार चौथी जीत

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लगातार चौथे मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने रविवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच को 30 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 4-0 से लीड बना ली है. मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 221 रन बनाए. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने 15.2 ओवरों में 162 रन की साझेदारी की. यह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए भारत की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है। इससे पहले, मंधाना और शेफाली ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध पहले विकेट के लिए 143 रन की साझेदारी की थी.

श्रीलंका के विरुद्ध इस मुकाबले में शेफाली 46 गेंदों में 1 छक्के और 12 चौकों के साथ 79 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि मंधाना ने 48 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 80 रन की पारी खेली. ऋचा घोष ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की. घोष 16 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कौर ने 16 रन टीम के खाते में जोड़े। श्रीलंका की तरफ से मलशा शेहानी और निमाशा मदुशानी ने 1-1 विकेट निकाला. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर सिर्फ 191 रन ही बना सकी. इस टीम के लिए कप्तान चामरी अथापथु ने 37 गेंदों में सर्वाधिक 52 रन बनाए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे

