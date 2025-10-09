INDW vs RSAW: ऋचा घोष ने रचा इतिहास, 52 साल में स्पेशल क्लब में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय

Richa Ghosh's special record: भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित वीमेंस विश्व कप (Womens World Cup 2025) में वीरवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (India Women vs South Africa Women) विशाखापट्टम के डा. वाईएस राजशेख रेड्डी एसीए-वीडी क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam) में मैच के परिणाम से इतर भारतीय बल्लेबाज ऋचा घोष (Richa Ghosh) की तूफानी पारी को हमेशा याद किया जाएगा. अगर ऋचा 6 रन और बना लेतीं, तो यह वीमेंस वनडे इतिहास (womens ODI history) का वेरी-वेरी स्पेशल शतक बन जाता. लेकिन चूकने के बावजूद रिचा के 77 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों से 94 रन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गए. इस पारी से रिचा ने स्पेशल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. एक स्पेशल रिकॉर्ड 8वें नंबर पर वीमेंस वनडे कप में किसी एक बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर बनाना रहा, तो एक और बड़ी उपलब्धि उनके खाते में आई. और वह वनडे में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज रन बनाने वाली शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल होने वाली इकलौती बल्लेबाज बन गईं.

कारनामा करने वाली दुनिया की तीसरे बल्लेबाज बनीं ऋचा

घोष की इस पारी से वह वनडे में सबसे तेज हजार रन बनाने के मामले में दुनिया की शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल हो गईं. अब वह इस रिकॉर्ड स्पेशल में तीसरे नंबर की बल्लेबाज हैं. चलिए जान लीजिए कि ये पांच बल्लेबाज कौन हैं और कौन किसके नंबर पर है.

गेंद बल्लेबाज देश

917 एश गार्डनर ऑस्ट्रेलिया

943 नैट स्काइवर-ब्रंट इंग्लैंड

1010 रिचा घोष भारत

1011 मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया

1022 एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया