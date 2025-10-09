विज्ञापन
विशेष लिंक

INDW vs RSAW: ऋचा घोष ने रचा इतिहास, 52 साल में स्पेशल क्लब में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय

India Women vs South Africa Women: मैच के परिणाम से इतर रिचा घोष ने जो पारी खेली और जो कारनामा किया, वह इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया

Read Time: 2 mins
Share
INDW vs RSAW: ऋचा घोष ने रचा इतिहास, 52 साल में स्पेशल क्लब में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय
ICC Womens World Cup 2025: ऋचा ने ऐतिहासिक पारी खेली
  • ऋचा घोष ने वीमेंस विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रन की तूफानी पारी खेली जो इतिहास में दर्ज हुई
  • उन्होंने 77 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 8वें नंबर पर सबसे बड़ा वीमेंस वनडे स्कोर बनाया
  • ऋचा वनडे में सबसे तेज हजार रन बनाने वाली शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी बनीं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Richa Ghosh's special record: भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित वीमेंस विश्व कप (Womens World Cup 2025) में  वीरवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (India Women vs South Africa Women) विशाखापट्टम के डा. वाईएस राजशेख रेड्डी एसीए-वीडी क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam) में मैच के परिणाम से इतर भारतीय बल्लेबाज ऋचा घोष (Richa Ghosh) की तूफानी पारी को हमेशा याद किया जाएगा. अगर ऋचा 6 रन और बना लेतीं, तो यह वीमेंस वनडे इतिहास (womens ODI history) का वेरी-वेरी स्पेशल शतक बन जाता. लेकिन चूकने के बावजूद रिचा के 77 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों से 94 रन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गए. इस पारी से रिचा ने स्पेशल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. एक स्पेशल रिकॉर्ड 8वें नंबर पर वीमेंस वनडे कप में किसी एक बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर बनाना रहा, तो एक और बड़ी उपलब्धि उनके खाते में आई. और वह वनडे में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज रन बनाने वाली शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल होने वाली इकलौती बल्लेबाज बन गईं.

कारनामा करने वाली दुनिया की तीसरे बल्लेबाज बनीं ऋचा

घोष  की इस पारी से वह वनडे में सबसे तेज हजार रन बनाने के मामले में दुनिया की शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल हो गईं. अब वह इस रिकॉर्ड स्पेशल में तीसरे नंबर की बल्लेबाज हैं. चलिए जान लीजिए कि ये  पांच बल्लेबाज कौन हैं और कौन किसके नंबर पर है. 

गेंद                बल्लेबाज                   देश 

917           एश गार्डनर                 ऑस्ट्रेलिया

943           नैट स्काइवर-ब्रंट           इंग्लैंड

1010           रिचा घोष                   भारत

1011           मेग लैनिंग                 ऑस्ट्रेलिया

1022           एलिसा  हीली             ऑस्ट्रेलिया  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Richa Manabendra Ghosh, India, India Women, South Africa Women, India Women Vs Pakistan Women 10/05/2025 Inwpkw10052025262191, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com