INDW vs RSAW Final: 'हमें इस दर्द का एहसास', फाइनल से पहले हरमनप्रीत कौर का ऐलान, 'टीम देश को खुशियों के पल देने को तैयार

Harmanpreet on Final: करोड़ों देशवासियों की तरह टीम हरमनप्रीत भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फानल का बेसब्री से इंतजार कर रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमन ने कई पहलुओं पर रोशनी डाली

ICC Womens World Cup 2025: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर

पहली बार आईसीसी विश्व कप जीतने को आतुर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur on Final) ने शनिवार को यहां कहा कि उन्होंने वैश्विक मंच पर कई बार हार के गम को झेला है लेकिन उनकी टीम रविवार को जीत का स्वाद लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है. भारत के सामने रविवार को यहां खेले जाने वाले फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की चुनौती होगी. दोनों टीमों ने कभी आईसीसी खिताब नहीं जीता है लिहाजा महिला क्रिकेट को वनडे प्रारूप का नया चैंपियन मिलना तय है.

'हम खुशी के पलों का इतंजार कर रहे'

हरमनप्रीत ने फाइनल की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, ‘हार के बाद क्या भावना होती है वह हमें अच्छी से पता है लेकिन हम जीतने के बाद की खुशी का लुत्फ उठाने का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि रविवार का दिन हमारे लिए विशेष होगा. हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहेंगे. अभी तक काफी कड़ी मेहनत की है. अब यह अपना सब कुछ झोंक देने के बारे में है.' भारत के लिए यह विश्व कप का तीसरा फाइनल है. टीम को इससे पहले 2005 और 2017 के विश्व कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. हरमनप्रीत 2017 में भारतीय टीम का हिस्सा थी. 

उन्होंने घरेलू सरजमीं पर विश्व कप फाइनल में पहुंचने को टीम के लिए गर्व का मौका करार देते हुए कहा, ‘यह हम सब के लिए गर्व का क्षण है और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने पिछले दो मैचों में खेला है उससे पूरे देश को हमारे प्रदर्शन पर गर्व होगा. यह बड़ा मैच है इसके साथ ही हम इस मौके का लुत्फ उठाना चाहते है.' भारतीय टीम पर लीग चरण के दौरान विश्व कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया और फिर सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

'टीम सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार'

फाइनल में टीम को प्रेरित करने के बारे में पूछे जाने पर हरमनप्रीत ने कहा,‘जब आप ऐसे मंच पर होते हो जहां विश्व कप का फाइनल मैच खेलना है, तो इससे बड़ी प्रेरणा कुछ और नहीं हो सकती और पूरी टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है. हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं और यह दिखाता है कि यह टीम कितनी एकजुट है.' उन्होंने कहा कि भारत इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है और टीम ने इसकी तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी.' 

'हम कई साल से तैयारी कर रहे थे'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन की यादगार पारी खेलने वाली हरमनप्रीत ने कहा, ‘यह इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में है. ऐसा नहीं है कि हम आज फाइनल में पहुंचे है और हमें आज ही सब कुछ करना है. हम पिछले कई साल से इसकी तैयारी कर रहे थे. हमे पता था कि भारत में विश्व कप होने वाला है और यहां पिच तथा परिस्थिति कैसी रहने वाली है. टीम शत प्रतिशत तैयार है. हमने विश्व कप में टीम में जिसे भी मौका दिया उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया. हमारे लिए यह अच्छी बात है.'

