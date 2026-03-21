'फिर भर्ती ही क्यों करना...' भारतीय विश्व विजेता कोच ने मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर साधा निशाना

Gary Kirsten Blasts Mohsin Naqvi: गैरी कर्स्टन के मार्गदर्शन में भारतीय टीम 2011 में विश्व चैंपियन बनी थी. गैरी कर्स्टन ने इसके बाद दुनिया भर में अलग-अलग टीमों के अलावा फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कोचिंग की है. भारतीय टीम के साथ कार्यकाल समाप्त होने के बाद गैरी कर्स्टन ने दक्षिण अफ्रीका के साथ काम किया. 2024 में वह थोड़े समय के लिए पाकिस्तानी टीम के साथ भी थे. लेकिन बोर्ड के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया था. फिलहाल गैरी कर्स्टन श्रीलंकाई टीम के साथ हैं. वहीं अब कर्स्टन ने मोहसिन नकवी के नेतृत्व वाले पीसीबी के साथ काम करने की कठिनाई के बारे में खुलकर बात की है.

गैरी कर्स्टन ने टॉकस्पोर्ट क्रिकेट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने कार्यकाल को लेकर कहा,"जिस चीज ने शायद मुझे किसी भी अन्य बात से ज्यादा हैरान किया, वह हस्तक्षेप का स्तर था. मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी उस स्तर पर देखा है. क्या इसने मुझे हैरान किया? मुझे नहीं पता, लेकिन यह महत्वपूर्ण था." "एक कोच के लिए अंदर आना और खिलाड़ियों के साथ काम करने का तरीका तैयार करना काफी मुश्किल है, जब बाहर से लगातार शोर आ रहा हो. यह कठिन था, बस बाहर से लगातार शोर, और खराब प्रदर्शन और इस तरह की चीजों के कारण बहुत एक्शन."

कर्स्टन ने आगे कहा,"एक कोच के रूप में, जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है तो आप सबसे अधिक जोखिम में होते हैं, इसलिए 'आइए हम कोच से छुटकारा पा लें या हमें कोच पर प्रतिबंध लगा दें,' क्योंकि जब टीम प्रदर्शन नहीं कर रही हो तो ऐसा करना सबसे आसान काम है - और मेरे विचार में यह प्रतिकूल है. फिर कोच की भर्ती क्यों करना?"

टी20 विश्व कप 2026 के ठीक बाद, कर्स्टन को 15 अप्रैल से शुरू होने वाले दो साल के अनुबंध पर श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. कर्स्टन की कोशिश दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे विश्व कप से पहले श्रीलंकाई टीम को दोबारा खड़ा करने और एक मजबूत टीम तैयार करने की होगी. कर्स्टन हाल ही में क्रिकेट नामीबिया से जुड़े थे और हाल ही में संपन्न टी20 विश्व कप के दौरान सलाहकार के रूप में कार्यरत थे. 1993 से 2004 तक अपने खेल करियर के दौरान, कर्स्टन दक्षिण अफ्रीका के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक रहे. उन्होंने टेस्ट और वनडे में कुल 14,087 रन बनाए, जिसमें 21 टेस्ट शतक और 13 वनडे शतक शामिल थे.

यह भी पढ़ें: पूर्व दिग्गज लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कमेंट्री से लिया संन्यास, BCCI पर लगाया रंगभेद का आरोप

यह भी पढ़ें: आयरलैंड दौरे के लिए BCCI ने किया शेड्यूल का ऐलान, जानें कब और कहां मैच खेलेगी टीम इंडिया