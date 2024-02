India Probable Playing XI: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारतीय प्लेइंग XI में तीन बदलाव की संभावना, ऐसा बन रहा समीकरण

India playing 11 vs England: तीसरे टेस्ट की प्लेइंग XI में बदलाव

India playing 11 vs England 3rd Test: राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट (India vs England, 3rd Test) मैच खेला जाएगा. इस समय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. दोनों टीमें अब तीसरे टेस्ट मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी, जिससे सीरीज में बढ़त हासिल किया जा सके. तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है, केएल राहुल तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे. ऐसे में अब उनकी जगह किसे प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है. वहीं, क्या सरफऱाज खान और ध्रुव जुरेल (Sarfaraz Khan vs Dhruv Jurel vs KS Bharat) को मौका मिलेगा. वैसे, यह उम्मीद की जा रही है कि सरफराज और जुरेल अपने डेब्यू करने में सफल रहेंगे.