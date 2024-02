44 साल के इमरान ताहिर ने T20 क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा कमाल करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने

Imran Tahir ने रचा इतिहास

List of bowlers to take 500 wickets in T20: साउथ अफ्रीका के स्पिनर इमरान ताहिर (Imran Tahir) ने इतिहास रच दिया है. 44 साल के इमरान ताहिर टी-20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज बन गए हैं. इसके अलावा इमरान टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. राशिद खान टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. बता दें कि टी-20 क्रिकेट में 500 विकेट या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज डीजे ब्रावो, राशिद खान, सुनील नरेन और अब इमरान ताहिर हैं. इमरान ने 404वें टी-20 मैच में 500 विकेट पूरा करने में सफलता हासिल की है तो वहीं राशिद ने 500 टी-20 विकेट 371वें मैच में हासिल कर लिया था.