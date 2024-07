INDW vs PAKW: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सात विकेट से दी मात, दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द मैच

INDW Beat PAKW in Asia Cup 2024: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप 2024 के ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से मात दे दी है. इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और भारत ने उनकी पारी 19.2 ओवर में 108 रनों पर आउट कर दी थी. भारतीय टीम ने इस टारगेट को मात्र 14.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर दिया. भारत की ओर से ओपनर शैफाली वर्मा ने 29 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली और उनकी जोड़ीदार अनुभवी स्मृति मंधाना ने भी 31 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली. नंबर तीन पर दयालन हेमलता हालांकि 14 रन बनाकर हो गईं. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिना रोड्रिग्ज ने क्रमशः 5 और 3 रनों की नाबाद पारियां खेलकर भारत को जीत दिलाई.

