Asia Cup 2025: भारतीय टीम को खलेगी इन तीन दिग्गजों की कमी, एक के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Asia Cup 2025: भारत ने 2016 और 2022 में एशिया कप टी20 प्रारूप में भाग लिया है. आगामी संस्करण 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, और यह टी20 प्रारूप का तीसरा संस्करण होगा.

Asia Cup 2025: भारतीय टीम को खलेगी इन तीन दिग्गजों की कमी, एक के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
  • एशिया कप 2025 का आयोजन टी20 फॉर्मेट में 9 सितंबर से शुरू होगा और भारतीय टीम की घोषणा अगस्त में हो सकती है.
  • पूर्व कप्तान विराट कोहली टी20 एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और इस बार टीम में नहीं होंगे.
  • रोहित शर्मा टी20 एशिया कप में तीसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं लेकिन उन्होंने भी इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है.
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में होने वाला है. बीसीसीआई इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 या 20 अगस्त को कर सकती है.  इस बार एशिया कप में भारतीय टीम तीन दिग्गज खिलाड़ियों कमी महसूस करेगी, जो इस फॉर्मेट में सर्वाधिक सफल रहे हैं.

विराट कोहली
एशिया कप 2025 में भारतीय टीम पूर्व कप्तान विराट कोहली की कमी निश्चित रूप से महसूस करेगी. विराट कोहली टी20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट ने 2016 से 2022 के बीच 10 मैचों की 9 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 429 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 122 है। कोहली टी20 से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में भारतीय टीम उनकी कमी इस बार महसूस करेगी.

Photo Credit: AFP

रोहित शर्मा
भारतीय टीम एशिया कप में रोहित शर्मा की कमी भी महसूस करेगी। टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में रोहित तीसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं. रोहित ने 2016 से 2022 के बीच 9 मैचों की 9 पारियों में 271 रन बनाए हैं। इसमें दो अर्धशतक शामिल हैं.  उनका सर्वाधिक स्कोर 83 है. रोहित शर्मा ने भी टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसलिए वह चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

भुवनेश्वर कुमार
भारतीय टीम जिस तीसरे खिलाड़ी की कमी महसूस करेगी वह भुवनेश्वर कुमार. टी20 फॉर्मेट में एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भुवी के नाम है. 2016 से 2022 के बीच 6 मैचों में उन्होंने 13 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट से संन्यास नहीं लिया है. लेकिन, नवंबर 2022 से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा की मौजूदगी में भुवनेश्वर की टीम में एशिया कप के लिए वापसी मुश्किल है.

