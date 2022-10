Team India Announced: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम का हुआ ऐलान, इस सीरीज में नहीं खेलेंगे Virat और Rohit

चेतन शर्मा ने जसप्रीत बुमराह पर क्या कहा

वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NDTV के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्य चयनकर्ता ने कहा, "मैं हर बार कहता हूं कि हमें खिलाड़ियों को मैनेज करना होता है और जब हम ऐसा करते हैं, तो मीडिया इस बारे में लिखता है कि अलग-अलग खिलाड़ी अलग-अलग कप्तानों के साथ लाइनअप में कैसे खेल रहे हैं. हमें वर्कलोड को मैनेज करना है. हमने जसप्रीत बुमराह को लेकर जल्दबाजी की, हमने कोशिश की क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा था और देखें कि क्या हुआ. हम इस वर्ल्ड कप के लिए जसप्रीत बुमराह के बिना हैं."

किसी भी टीम में पृथ्वी शॉ नहीं है? पूछे जाने पर चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा:

"हम मूल रूप से पृथ्वी (शॉ) की तलाश कर रहे हैं. हम पृथ्वी के साथ लगातार संपर्क में हैं. वह अच्छा कर रहे हैं. वह कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं. बात यह है कि हमें यह देखना होगा कि जो लोग फिलहाल टीम खेल रहे हैं, उन्हें भी मौके मिल रहे है या नहीं. उन्हें अपना मौका जरूर मिलेगा. चयनकर्ता लगातार पृथ्वी के संपर्क में हैं. उन्हें बहुत जल्द मौके मिलेंगे.”

क्या दिनेश कार्तिक चीजों की योजना में हैं? चेतन शर्मा का जवाब:

"हम मुख्य रूप से लोड मैनेजमेंट को देखते हैं कि किस खिलाड़ी को आराम दिया जाना चाहिए या नहीं. दिनेश कार्तिक... जिस तरह से वह टीम में आए, जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया. वह हमेशा चयनकर्ताओं के लिए उपलब्ध है. यह सिर्फ इतना है कि हम टी20 वर्ल्ड कप के बाद अलग तरह के खिलाड़ी आजमाने की सोच रहे हैं. नहीं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं. वह एक महान खिलाड़ी हैं."

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार्दिक कप्तान, ODI में धवन करेंगे अगुवाई

हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में (India vs New Zealand T20 Series) भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें ऋषभ पंत टीम के उप कप्तान होंगे, जबकि शिखर धवन कीवी टीम के खिलाफ वनडे मैचों (India vs New Zealand ODI Series) में भारत का नेतृत्व करेंगे.

न्यूजीलैंड में कितने मैच खेलेगा भारत?

भारत का सामना 18 नवंबर से शुरू होने वाले तीन मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड से होगा. इसके बाद टीम के बीच इतने ही मैचों की वनडे सीरीज होगी.

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज लिए टीम इंडिया:

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर, यश दयाली.

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज लिए टीम इंडिया:

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम:

शिखर धवन (कप्तान), ऋषभ पंत (उप कप्तान और विकेटकीपर), शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), डब्ल्यू सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शाहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर, कुलदीप सेन, उमरान मलिक.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 के लिए भारतीय टीम:

हार्दिक पांड्या (कप्तान), ऋषभ पंत (उप कप्तान और विकेटकीपर), शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), डब्ल्यू सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, मो. सिराज, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक.

