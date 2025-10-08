IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इस दिन उड़ान भरेगी टीम इंडिया, रोहित-विराट को लेकर भी आया अपडेट- रिपोर्ट

Indian ODI squad to leave for Australia: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए से अलग-अलग बैचों में रवाना होगी. ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत 19 अक्टूबर से वनडे से होगी, जबकि दौरे का आखिरी मुकाबला 08 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जिसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. रिपोर्ट्स की मानें तो इस दौरे के लिए उड़ान भरने से पहले सभी खिलाड़ी दिल्ली में इकट्ठा होंगे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उपकप्तान नियुक्त हुए श्रेयस अय्यर, नई दिल्ली से रवाना होने से पहले बाकी खिलाड़ियों से जुड़ेंगे. मामले से जुड़े एक सूत्र के हवाले से पीटीआई ने लिखा,"विराट और रोहित, रवाना होने वाले दिन या उससे एक दिन पहले दिल्ली पहुंचेंगे." भारतीय टीम पर्थ के लिए उड़ान भरेगी, जहां पर सीरीज का पहला वनडे खेला जाना है.

भारत को 10 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट खेलना है. यह मुकाबला 14 अक्टूबर तक चलना है, लेकिन अगर उससे पहले ही मैच का रिजल्ट आ जाता है तो खिलाड़ियों के पास एक छोटा ब्रेक होगा, जिसका इस्तेमाल वो घर जाने के लिए कर सकते हैं.

बता दें, बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बड़ा फैसला लिया और रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी लेकर शुभमन गिल को सौंपने का फैसला लिया. रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर काफी सवाल हैं, लेकिन दोनों ने 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने की इच्छा जताई है. हालांकि, 2027 वर्ल्ड कप से पहले तक भारत काफी कम वनडे खेलेगा.

शुभमन गिल को ऑल-फॉर्मेट कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है और चयनकर्ताओं के इस फैसले को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने पुष्टि की कि रोहित को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या विराट और रोहित विश्व कप 2027 खेलेंगे तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

आस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल , यशस्वी जायसवाल.

भारतीय टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.

