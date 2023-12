IND vs SA 1st Test: सुनील गावस्कर ने चुनी भारतीय प्लेइंग XI, कोहली और गिल को लेकर लिया यह फैसला

Sunil Gavaskar India XI, गावस्कर ने किया ऐलान

India XI For 1st Test Against South Africa : साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर को खेला जाएगा. टेस्ट में कोहली और रोहित शर्मा (Rohit Sharma and VIrat Kohli) भी खेलते हुए नजर आएंगे. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय इलेवन क्या होगी, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने पहले टेस्ट के लिए भारतीय इलेवन (India Playing XI vs South Africa 1st Test) चुनी है. गावस्कर ने ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को चुना है तो वहीं नंबर 3 पर गावस्कर की पसंद कोहली नहीं बल्कि शुभमन गिल बने हैं. इसके अलावा गावस्कर ने अपनी प्लेइंग इलेवन में विराट कोहली को नंबर 4 पर और नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर को रखने की वकालत की है.