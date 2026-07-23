India vs Zimbabwe 1st T20I Playing XI Live Score: ज़िम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में हो रहे सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही भारतीय टीम को मयंक यादव ने दमदार शुरुआत दिलाई है, जिन्होंने मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट का विकेट निकाला. बता दें, श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारत इस मैच में तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरा है. जबकि ज़िम्बाब्वे के लिए दो खिलाड़ी आज डेब्यू कर रहे हैं. (Live Score)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव

जिम्बाब्वे प्लेइंग इलेवन: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी