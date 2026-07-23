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4 minutes ago

India vs Zimbabwe 1st T20I Playing XI Live Score: ज़िम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में हो रहे सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही भारतीय टीम को मयंक यादव ने दमदार शुरुआत दिलाई है, जिन्होंने मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट का विकेट निकाला. बता दें, श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारत इस मैच में तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरा है. जबकि ज़िम्बाब्वे के लिए दो खिलाड़ी आज डेब्यू कर रहे हैं. (Live Score)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव

जिम्बाब्वे प्लेइंग इलेवन: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी

Jul 23, 2026 17:01 (IST)
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IND vs ZIM Live Score: भारत को तीसरा विकेट

भारत को तीसरी सफलता मिली. एक बार फिर रफ्तार से मयंक यादव ने शिकार किया. अब डियोन मायर्स को जाना होगा. शिवम दुबे ने कैच पकड़ा. मयंक यादव की शानदार वापसी. वह जितनी तेज हो सके उनकी रफ्तार से फेंक रहे हैं. सही लेंथ पर गेंद डाल रहे हैं. ज़िम्बाब्वे के बल्लेबाज़ों को उनके सामने काफ़ी मुश्किल हो रही है. गेंद थोड़ी अंदर की ओर आती है और मायर्स बल्ले फ़्लैट-बैट शॉट खेलते हैं, जिससे गेंद सीधे मिड-ऑन पर खड़े दुबे के हाथों में चली जाती है. डियोन मायर्स 6 रन बनाकर आउट हुए. 

4.2 ओवर: जिम्बाब्वे 20/3

Jul 23, 2026 16:54 (IST)
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IND vs ZIM Live Score: बेन करन भी आउट

भारतीय गेंदबाज रफ्तार से कहर बरपा रहे हैं. मयंक यादव के बाद प्रिंय यादव का कमाल. बेन करन को जाना होगा. टीम इडिंया को दूसरी सफलता. वैभव सूर्यवंशी ने कैच पकड़ा. प्रिंस की शॉर्ट-ऑफ़-लेंथ गेंद पर करन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर मिड-विकेट की ओर गई, जहां वैभव ने अपनी बाईं ओर जाकर एक शानदार कैच लपका. बेन करन अपने डेब्यू पर 10 रन बनाकर आउट हुए. पारी के दौरान सिर्फ दो चौके लगाए. 

3.2 ओवर: जिम्बाब्वे 19/2

Jul 23, 2026 16:51 (IST)
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IND vs ZIM Live Score: मयंक का एक और अच्छा ओवर

मयंक यादव का एक और अच्छा ओवर है यह. इस ओवर से उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए हैं. अगर दोनों छोर से ऐसी ही गेंदबाजी होती रही तो जिम्बाब्वे शायद 20 ओवर भी ना खेल पाए. भारतीय गेंदबाज पिच से मिल रही मदद का फायदा उठा रहे हैं.  
3.0 ओवर: जिम्बाब्वे 19/1

Jul 23, 2026 16:48 (IST)
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IND vs ZIM Live Score: अशोक शर्मा का महंगा ओवर

मयंक यादव के अच्छे शुरुआत के बाद अशोक शर्मा का महंगा ओवर रहा. उनके इस ओवर में दो चौके आए हैं. बेन करन ने लगातार गेंदों पर चौके लगाए हैं. बेन करना और डायोन मायर्स की कोशिश पावरप्ले के अंदर जिम्बाब्वे को बेहतर स्कोर कर लेकर जाने की होगी. 
2.0 ओवर: जिम्बाब्वे 16/1

Jul 23, 2026 16:40 (IST)
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IND vs ZIM Live Score: भारत को पहली सफलता

मयंक यादव ने पहली ही गेंद पर विकेट निकाला. ब्रायन बेनेट आउट हुए. ईशान किशन ने कैच पकड़ा. हालांकि, अंपायर ने उंगली नहीं उठाई है, लेकिन ईशान किशन काफी आश्वस्त हैं. 149kph की रफ़्तार. बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत - ऑफ स्टंप के पास 'बैक ऑफ़ लेंथ' गेंद जो बाहर की ओर निकली. बेनेट क्रीज़ में ही फंस गए, उन्होंने गेंद को खेलने की कोशिश की और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे (एज) से लग गई. अंपायर ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन स्टंप्स के पीछे खड़े किशन को पूरा भरोसा था और उन्होंने अय्यर से रिव्यू लेने को कहा. रिव्यू लिया गया और रीप्ले में अल्ट्रा-एज पर हलचल दिखी. ब्रायन बेनेट 'गोल्डन डक' पर आउट हुए.

Jul 23, 2026 16:34 (IST)
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IND vs ZIM Live Score: शुरू हुआ एक्शन

भारतीय खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं. ज़िम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट और तादिवनाशे मारुमानी क्रीज़ की ओर बढ़ रहे हैं. मयंक यादव भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, साथ ही एक स्लिप भी तैनात है. राजस्थान के तेज़ गेंदबाज़ अशोक शर्मा भारत के लिए अपना डेब्यू कर रहे हैं. मयंक यादव भी टीम में वापस आ गए हैं, जिन्होंने अपना पिछला T20I मैच अक्टूबर 2024 में खेला था.

Jul 23, 2026 16:07 (IST)
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IND vs ZIM Live Score: भारत ने जीता टॉस

भारत ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीता है और गेंदबाजी का फैसला लिया है. कप्तान अय्यर ने टॉस के दौरान बताया कि क्योंकि यह ज़िम्बाब्वे में उनका पहला दौरा है तो उन्हें नहीं पता कि पिच कैसे होगी. भारतीय टीम आज तीन तेज गेंदबाजों के साथ जा रही है.

वहीं सिकंदर रज़ा ने कहा है कि यह हरारे की आम पिच नहीं है. शुरुआत में थोड़ी मूवमेंट होगी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं. हमारे पास चार सीमर और एक स्पिनर हैं. ज़िम्बाब्वे के लिए आज बेन करन और न्यूमैन न्यामहूरी अपना T20I डेब्यू कर रहे हैं. 

Jul 23, 2026 16:02 (IST)
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IND vs ZIM Live Score: स्वागत है आपका

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. भारतीय टीम थोड़ी देर में एक्शन में होगी. वैभव सूर्यवंशी पर फैंस की नजरें होंगी, जो इंग्लैंड में लगातार तीन मैचों में फ्लॉप हुए थे. ऐसे में वो आज बड़ी पारी खेलना चाहेंगे.

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