India vs Sri Lanka LIVE Score Update: कोलंबो टेस्ट मैच में आज पांचवां दिन रोमांचक होने की उम्मीद है. पांचवें दिन का खेल शुरू हो चुका है. भारत की नजर विकेट हासिल करने पर है. श्रीलंका के अबतक 6 विकेट गिर चुके हैं. चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ था तो श्रीलंका ने फॉलोऑन मिलने के बाद 229 रन 6 विकेट पर बना लिए थे. क्रीज पर Sonal Dinusha और Keshara Nuwantha मौजूद थे. भारत पर श्रीलंका ने 16 रन की लीड बनाई है. आज पांचवें दिन भारत के गेंदबाज श्रीलंका को जल्द आउट कर कम लक्ष्य का पीछा करना चाहेगी. भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आज आक्रामक गेम दिखाकर श्रीलंका को धराशायी करना होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए यह जीत बहुत जरूरी है. मगर आज के दिन कोलंबो का मौसम भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है. आज कोलंबो में बारिश की संभावना जताई गई है, मैच के दौरान बारिश होने की उम्मीद है जिससे मैच रूक-रूक कर आगे बढ़ने की उम्मीद है. (LIVE SCORECARD)