India vs Sri Lanka LIVE Score Update: कोलंबो टेस्ट मैच में आज पांचवां दिन रोमांचक होने की उम्मीद है. पांचवें दिन का खेल शुरू हो चुका है. भारत की नजर विकेट हासिल करने पर है. श्रीलंका के अबतक 6 विकेट गिर चुके हैं. चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ था तो श्रीलंका ने फॉलोऑन मिलने के बाद 229 रन 6 विकेट पर बना लिए थे. क्रीज पर Sonal Dinusha और Keshara Nuwantha मौजूद थे. भारत पर श्रीलंका ने 16 रन की लीड बनाई है. आज पांचवें दिन भारत के गेंदबाज श्रीलंका को जल्द आउट कर कम लक्ष्य का पीछा करना चाहेगी. भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आज आक्रामक गेम दिखाकर श्रीलंका को धराशायी करना होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए यह जीत बहुत जरूरी है. मगर आज के दिन कोलंबो का मौसम भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है. आज कोलंबो में बारिश की संभावना जताई गई है, मैच के दौरान बारिश होने की उम्मीद है जिससे मैच रूक-रूक कर आगे बढ़ने की उम्मीद है. (LIVE SCORECARD)
IND vs SL update: श्रीलंका की बढ़त 50 के पार
श्रीलंका की लीड 54 रन हो गई है. सोनल दिनुशा और केशरा नुवंता मिलकर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
श्रीलंका 267/6 (85 ओवर)
IND vs SL update: पांचवें दिन का खेल हुआ शुरू
पांचवें दिन का खेल शुरू हो गया है. सोनल दिनुशा और केशर नुवांथा क्रीज पर मौजूद हैं. भारत विकेट की तलाश में हैं.
IND vs SL update: क्या बारिश बिगारेगी खेल
मौसम का पूर्वानुमान अच्छा नहीं लग रहा है.इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि बारिश भारत की मुश्किलें बढ़ाती रहेगी. सिंहालीज़ स्पोर्ट्स क्लब में खेल शुरू होने से पहले ही बारिश होने का अनुमान है. यहां से श्रीलंका को सिर्फ बारिश ही बचा सकती है.
IND vs SL update: पांचवें दिन का खेल जल्द होगा शुरू
कोलंबो में पांचवें दिन का खेल जल्द शुरू होगा. श्रीलंका के 6 विकेट अबतक गिर चुके हैं. श्रीलंका ने दूसरी पारी में 229/6 का स्कोर बनाया है. भारतीय टीम जल्द से जल्द श्रीलंका के 4 विकेट लेकर उनकी पारी को आउट करना चाहेगी.