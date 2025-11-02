Ind vs SA women: आज चक दो टीम इंडिया...खत्म करो ट्रॉफी का सूखा! पिच से लेकर प्लेइंग XI तक, जानें तमाम बातें

India vs South Africa Final, Womens World Cup: हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी जब रविवार 2 नवंबर को मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाने की होगी. भारत 2005 और 2017 के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन तब टीम इंडिया को सफलता नहीं मिली थी. लेकिन इस बार भारत के पास बड़ा मौका है. फाइनल में भारत के सामने वो साउथ अफ्रीका है, जो पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला खेलेगी. ऐसे में रविवार को दांव पर दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ होगा और जो टीम खिताब जीतने में सफल होगी, वह इतिहास रच देगी. भारत को ना सिर्फ घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा, बल्कि पूरा स्टेडियम भारतीय फैंस से भरा होगा. खिताबी मुकाबले के टिकट पहले ही बिक चुके हैं और अफ्रीकी कप्तान का भी मानना है कि उनके लिए "यह एक मुश्किल मैच होने वाला है और पूरा क्राउड भारतीय टीम को चीयर करेगा".

ऐसा रहा है फाइनल तक का सफर

भारतीय टीम इस विश्व कप 7 में से 3 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है. सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की. ये वही ऑस्ट्रेलियाई टीम थी, जिसने ग्रुप चरण में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया था. वहीं, साउथ अफ्रीकी टीम 7 में से 5 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची. सेमीफाइनल मैच में इस टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 125 रन से जीत दर्ज करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई.

भारत रिकॉर्डों में रहा है द. अफ्रीका पर बीस

लीग चरण में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार मिली थी. लेकिन अफ्रीकी कप्तान और मौजूदा टूर्नामेंट की शीर्ष रन स्कोरर वोल्वार्ट जानती हैं कि लीग स्टेज और नॉकआउट में कितना अंतर है. फाइनल से पहले हुई फ्रेंस कान्फ्रेंस में उनका बयान,"नॉकआउट चरण लीग चरण से पूरी तरह अलग है. हमने देखा है कि लोग नॉकआउट मैचों में कुछ बहुत खास करने में सक्षम होते हैं" दबाव को साफ तौर पर दिखाता है. भले ही भारत लीग स्टेज में हारा हो, लेकिन अफ्रीकी टीम के खिलाफ उसका वनडे रिकॉर्ड शानदार है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 20 मैच अपने नाम किए, जबकि 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे. इनके अलावा, 1 मैच बेनतीजा रहा है

नवी मुंबई में बारिश होने की उम्मीद

शानिवार को साउथ अफ्रीका का अभ्यास सत्र बारिश के कारण प्रभावित हुआ. मुंबई में इस समय बारिश नहीं होती है, लेकिन बेमौसम बरसात से सब हैरान है. रविवार को भी बारिश की आशंका है और शहर में बीते दिनों बारिश हुई है. हालांकि, मैच होने की उम्मीद है. नवी मुंबई की पिच सपाट से बल्लेबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. तेज़ आउटफ़ील्ड है और बाउंड्री छोटी. ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है. बारिश हुई तो रिजर्व-डे है. भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल इसी मैदान पर हुआ था और उसमें ओस थी. ऐसे में टॉस एक अहम फैक्टर हो सकता है.

कहां देख पाएंगे लाइव

महिला वनडे वर्ल्ड कप के प्रासरण अधिकार भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर है. स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 3 पर मैच का प्रसारण होगा, जबकि जियो हॉस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

इन संभावित XI के साथ उतरेंगी दोनों टीमें

कप्तान हरमनप्रीत और भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑफ स्पिनर स्नेह राणा को राधा यादव की जगह लाया जाएगा. टीम इंडिया को इस सवाल का जवाब तलाशना होगा. राधा बीते तीनों मैचों में महंगी साबित हुई हैं. दूसरी तरफ स्नेह राणा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है. राणा के आने से भारत को निचेल क्रम में एक अतिरिक्त बल्लेबाज भी मिलेगा.

भारत: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा/राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर

साउथ अफ्रीका : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेके बॉश/मसाबाता क्लास, एनेरी डर्कसन, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

