India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ये दो भारतीय खिलाड़ी होंगे मैच विनर, हो गई भविष्यवाणी

India vs Pakistan: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाने वाला है. इस मैच में भारत को जीत का दावेदार माना जा रहा है. वहीं, इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ा मैच विनर कौन होगा. इसको लेकर भविष्यवाणी हो गई है. NDTV कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजूमदार ने भविष्यवाणी की और बताया है कि भारत के कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं.

ये दो खिलाड़ी होंगे मैच विनर

बोरिया मजूमदार ने कहा कि, "इस पिच पर ये 8 ओवर काफी अहम हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह.. ये 12 ओवर भारत के लिए अहम होंगे. मैं समझता हूं कि भारत को 12 ओवर में ही मैच खत्म कर देना चाहिए. बुमराह हर पिच पर भारत के लिए एक्स फैक्टर हैं. ये जो 12 ओवर का गेम है, इसी में आप खत्म कर दो. आप इन 12 ओवर में 60 से ज्यादा रन नहीं देते हैं तो बाकी 8 ओवर में पाकिस्तान कितना भी बना ले.. 160-70 से ज्यादा नहीं बना पाएगा. ऐसे में भारत के शुभमन गिल लक्ष्य का पीछा करने में माहिर हैं. शुभमन गिल फिर भारत को मैच जीता देंगे. गिल किंग है. वो एंकर करेंगे और भारत के लिए मैच निकाल लेंगे. भारत की टीम में कई सारे मैच विनर हैं".

बोरिया मजूमदार ने आगे कहा कि.."मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान को हरा देगा. लेकिन यह टी-20 फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है. मैं कहूंगा कि भारत यह मैच जीत रहा है. वहीं, 20 फीसदी पाकिस्तान के पक्ष में मैं कहूंगा."

पिच क्या असर दिखाएगा, प्लेइंग इलेवन क्या होगी

प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं होगा. पिच थोड़ा अलग है. स्पिनर्स को मदद मिलेगा. स्लो होगी पिच 150-60 रन का स्कोर बन सकता है. हमारे पास ज्यादा मैच विनर हैं. हमारे पास हार्दिक पंड्या है, सूर्यकुमार यादव हैं. सूर्यकुमार यादव हैं और अभिषेक शर्मा हैं जो अकेले दम पर भारत के लिए मैच निकाल सकते हैं. पाकिस्तान में मैच विनर नहीं हैं. इसलिए भारत इस मैच को जीतने का दावेदार है.