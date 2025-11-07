India vs Pakistan Pool C Live Cricket Score: पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस 2025 टूर्नामेंट के पूल सी मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भारत की कप्तानी कर रहे हैं और उनकी टीम में रॉबिन उथप्पा और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. भारत इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहा है. दूसरी ओर, पाकिस्तान इस मैच में पहले ही कुवैत को एक रोमांचक मुकाबले में हरा चुका है, जहां कप्तान अब्बास अफरीदी ने एक ओवर में छह छक्के जड़े थे.
India vs Pakistan Pool C Live Cricket Score: भारत को लगा पहला झटका
भारत को लगा पहला झटका, रोबिन उथप्पा 28 रन बनाकर आउट.
India vs Pakistan Pool C Live Cricket Score: रोबिन उथप्पा ने की छक्कों की बरसात
एक बार फिर रोबिन उथप्पा ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मुहम्मद शहजाद की गेंद पर छक्का लगाकर फैंस के बीच हलचल मचा दी है .
भारत - 42/0 (2.2 ओवर)
India vs Pakistan Pool C Live Cricket Score: रोबिन उथप्पा और भरत चिपली की तूफानी बल्लेबाजी
रोबिन उथप्पा और भरत चिपली दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज़ में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक उथप्पा ने 2 चौके और दो छक्के की मदद से 22 रन बनाये हैं और भरत चिपली ने 1 छक्के की मदद से 8 रन बनाये हैं.
भारत - 34/0 (2 ओवर)
India vs Pakistan Pool C Live Cricket Score: भारत के प्लेइंग 6 क्यों हैं खास
भारत के प्लेइंग 6 बनाम पाकिस्तान: दिनेश कार्तिक (कप्तान/विकेटकीपर), रॉबिन उथप्पा, स्टुअर्ट बिन्नी, अभिमन्यु मिथुन, भरत चिपली, शाहबाज़ नदीम.
यह टीम उन खिलाड़ियों से भरी है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में आईपीएल में खुद को साबित किया है. घरेलू क्रिकेट के अनुभवी खिलाड़ी प्रियांक पांचाल, जिनके नाम लगभग 9,000 प्रथम श्रेणी रन हैं.
India vs Pakistan Pool C Live Cricket Score: रोबिन उथप्पा की तूफानी बल्लेबाजी
रोबिन उथप्पा ने शानदार अंदाज़ में शाहिद अजीज की गेंद पर छक्का लगाया है और इसी के साथ ही भारत ने शानदार शुरुआत की है और पहले ओवर में 13 रन बटोरे हैं.