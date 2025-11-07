India vs Pakistan Pool C Live Cricket Score: पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस 2025 टूर्नामेंट के पूल सी मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भारत की कप्तानी कर रहे हैं और उनकी टीम में रॉबिन उथप्पा और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. भारत इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहा है. दूसरी ओर, पाकिस्तान इस मैच में पहले ही कुवैत को एक रोमांचक मुकाबले में हरा चुका है, जहां कप्तान अब्बास अफरीदी ने एक ओवर में छह छक्के जड़े थे.