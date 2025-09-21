विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: 'कुदरत का निजाम' भी ...भारत-पाक मैच को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता

Bazid Khan Predicted the Winner of IND vs PAK Match: सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना वाला है. ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: 'कुदरत का निजाम' भी ...भारत-पाक मैच को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता
Bazid Khan Predicted the Winner of IND vs PAK Match: भारत बनाम पाकिस्तान
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट का हाई-वोल्टेज मुकाबला दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा
  • भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक एशिया कप में चार टी20 मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने तीन मैच जीते हैं
  • पूर्व क्रिकेटर बाजिद खान ने कहा कि भारत पाकिस्तान से बेहतर टीम है और पाकिस्तान के जीतने के चांस कम हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs PAK: एशिया कप 2025 में दूसरी बार भारत-पाकिस्तान की टीमों के बीच हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को आयोजित होगा. भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) के कुल तीन मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते. अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर बाजिद खान ने मैच को लेकर भविष्यवाणी की है और भारत को पाकिस्तान से बेहतर टीम बताया है.

पाकिस्तान के PTV स्पोर्ट्स पर बात करते हुए बाजिद खान ने भारत को पाकिस्तान से बेहतर टीम बताया है और साथ ही माना है कि  'कुदरत का निजाम' भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता है. बाजिद खान ने इस मैच को लेकर कहा, "मैन टू मैन पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है, भारत मजबूत टीम है. अगर पाकिस्तान को भारत को हराना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भारत सरप्राइज हो जाए. भारत को हराना मुश्किल है". 

इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. उस मैच में भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया था जिसको लेकर पाकिस्तानियों ने काफी बवाल मचाया था. अब आज यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इस मैच में भी भारत अपने रूख पर कायम रहेगा.

भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती (India vs Pakistan – Asia Cup Super Fours: start time, team news and lineups)

पाकिस्तान-सइम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com