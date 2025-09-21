IND vs PAK, Asia Cup: क्या असर दिखाएगी दुबई कि पिच, किन पर होंगी नजरें, मैच से पहले पढ़े तमाम बातें

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार है. एक सप्ताह के अंदर दोनों देश दोबारा भिड़ेंगे, लेकिन इन सातों दिनों के अंदर हालात काफी तेजी से बदले हैं. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और उसके बाद उपजे विवाद के बाद पाकिस्तान ने कई पैंतरे चले. लेकिन जैसे मैदान के अंदर उसका हाल हुआ, मैदान के बाहर भी उसकी स्थिति नहीं बदली.

पिछली बार जब दोनों भिड़े थे तो पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, वो भी ऐसी सूरत में जहां लक्ष्य का पीछा करना आसान था. भारत ने अपना पिछला मैच ओमान के खिलाफ खेला है, जिसमें टीम इंडिया सिर्फ 4 ही विकेट पाई.

यहां यह जरूर ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और वह सुपर-4 की शुरुआत से पहले कई प्रयोग कर रही थी. भारत 48 घंटे के अंदर दोबारा मैच खेलने उतरेगा और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस पर भी ध्यान दिया होगा कि ओमान के खिलाफ गिल किस गेंद पर आउट हुए. ऐसे में रविवार को होने वाला मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऐसा है हेड-टु-हेड रिकॉर्ड (India vs Pakistan Head to Head T20I)

टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से जीत दर्ज कर चुकी है. भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 14 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 10 मुकाबले जीते, लेकिन अति-आत्मविश्वास से बचना होगा.

क्या असर दिखाएगी दुबई की पिच (Dubai Pitch Report)

संयुक्त अरब अमीरात में स्पिनरों को मदद मिलती है. हालांकि, अबू धाबी की तुलना में दुबई में यह अधिक है. उम्मीद है कि अगर अक्षर फिट हो गए तो भारत तीन स्पिनरों के साथ वापसी करेगा. शुरुआत में गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच बढ़ता है, बल्लेबाजों की असल परीक्षा चालू होती है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की मानें तो दुबई में इस बार ओस का असर नहीं है, लेकिन फिर भी हाल के आंकड़े बताते हैं कि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीत दर्ज करती है.

किन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें

अक्षर पटेल को ओमान के खिलाफ मैच में चोट लगी थी, ऐसे में यह देखना होगा कि क्या वह चयन के लिए उपलब्ध हैं या नहीं. अगर नहीं है तो भारत किसे मौका देता है. दूसरा जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन उनके नाम के अनुरूप नहीं रहा है. बुमराह सिर्फ 3 विकेट ले पाए हैं. एक अहम बात यह भी है कि उन्होंने दोनों मैचों में पॉवरप्ले में 3 ओवर फेंके हैं. अगर अक्षर फिट होते हैं तो भारत की स्पिन तिकड़ी पर मैच को भारत के पलड़े में लाने का जिम्मा होगा.

बात अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी की करें तो सैम अयूब पर सबकी निगाहें होंगी, जो अभी तक अपने रनों का खाता नहीं खोल पाए हैं. पाक का सलामी बल्लेबाज 6 विकेट लेने में जरूर सफल हुआ है. लेकिन वह बतौर बल्लेबाज टीम में आए हैं.

कहां देख पाएंगे लाइव (India vs Pakistan Live Telecast Details)

भारत-पाकिस्तान मैच का लाइव टेलिकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जबकि सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी. मैच रात 8 बजे शुरू होगा और टॉस 7:30 बजे होगा.

दोनों देशों की संभावित प्लेइंग इलेवन (India Predicted Playing XI)

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, और अक्षर पटेल/अर्शदीप सिंह.

पाकिस्तान की संभावित XI: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

