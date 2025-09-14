India vs Pakistan: 'बॉयकॉट' कैंपेन से टेंशन में आए भारतीय क्रिकेटर, पहुंचे गौतम गंभीर के शरण में- रिपोर्ट

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान (IND Vs PAK, Asia Cup 2025) के बीच होने वाले मैच के बहिष्कार को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा ज़ोरदार अभियान कथित तौर पर ड्रेसिंग रूम के खिलाड़ियों तक पहुंच गया है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और टीम के अन्य खिलाड़ी रविवार को होने वाले इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले से पहले जो कुछ कहा जा रहा है, उससे 'स्तब्ध और हैरान' हैं. टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी युवा हैं और सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैच के 'बहिष्कार' की मांग ने उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, खिलाड़ियों ने खुद को शांत करने और स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने के लिए सलाह लेने के लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों से भी बात की. हालांकि टीम के कुछ खिलाड़ी पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हो रही शोरगुल ने उनके लिए भी इसे एक असाधारण स्थिति बना दिया है.

ड्रेसिंग रूम में तनाव तब साफ़ दिखाई दिया जब प्रबंधन ने शनिवार को मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक कोच रयान टेन डोएशेट को भेजने का फैसला किया. मैच की गंभीरता और मौके को देखते हुए, मुख्य कोच गंभीर या कप्तान सूर्यकुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहिए था.

जब टेन डोएशेट से पूछा गया कि क्या खिलाड़ी मैच के दौरान मैदान पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, तो उन्होंने कहा: "हां, मुझे लगता है कि वे ऐसा करेंगे."

डोएशेट ने कहा, यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है. मुझे इसमें कोई शक नहीं कि खिलाड़ी भारतीय जनता के विशाल बहुमत की संवेदना और भावनाओं को समझते हैं. एशिया कप लंबे समय से अधर में लटका हुआ था, और हम बस इंतज़ार कर रहे थे. हमें एक समय ऐसा भी नहीं लगा था कि हम वहां पहुच पाएंगे. लेकिन ज़ाहिर है, आप जानते ही हैं कि सरकार का रुख क्या है.

हर गुजरते घंटे के साथ सोशल मीडिया पर बहिष्कार की चर्चाओं की तीव्रता बढ़ती जा रही है. नीदरलैंड से होने के बावजूद, टेन डोएशेट ने कहा कि वह इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लोगों की भावनाओं को समझते हैं."

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम (Pakistan squad for Asia Cup 2025): सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम।

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम (India squad for Asia Cup 2025): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह