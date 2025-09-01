India vs Pakistan Asia Cup 2025: कब और कैसे खरीदें IND vs PAK मैच का टिकट? इतने पैसे करने होंगे खर्च

Asia Cup 2025 ticket prices revealed: एशिया कप 9 सितंबर को शुरू होने वाला है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगा। इसमें क्रिकेट के 19 मैच खेले जाने हैं. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा. बता दें कि एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को होगा. एशिया कप में 8 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी. भारतीय टीम एशिया कप की सबसे सफल टीम है. बता दें कि एशिया कप के लिए टिकट बुकिंग शुक्रवार यानी 29 अगस्त से शुरू हो चुकी है. (India vs Pakistan Asia Cup 2025 ticket prices revealed)

IND बनाम PAK टिकटों की कीमत कितनी है? (How much an IND vs PAK ticket cost)

अबू धाबी मैचों के लिए सामान्य टिकटों की कीमत AED 40 (लगभग ₹960) और दुबई के लिए AED 50 (लगभग ₹1200) है, हालांकि, 14 सितंबर को एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का टिकट सात मैचों के पैकेज के माध्यम से ही खरीदा जा सकता था. यह पैकेज, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान मैच के साथ-साथ छह अन्य मैच - भारत बनाम यूएई और B1 बनाम B2, A1 बनाम A2, A1 बनाम B1, सुपर फ़ोर में A1 बनाम B2 और टूर्नामेंट का फ़ाइनल शामिल है. AED 1400 (लगभग ₹33,613) में उपलब्ध होगा. फैन्स बाकी मैचों के लिए स्टैंडअलोन टिकट भी खरीद सकते हैं. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और अबू धाबी के ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में ऑफलाइन टिकट भी उपलब्ध होंगे, जिनकी जानकारी बाद में दी जाएगी.

एशिया कप 2025 के टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें? (How to book tickets for Asia Cup 2025 online)

1. आधिकारिक टिकटिंग वेबसाइट Platinumlist.net पर सबसे पहले जाएं.

2. अपना पसंदीदा मैच चुनें.

3. अपने बजट के अनुसार, सीटिंग श्रेणी चुनें.

4. चेकआउट के लिए आगे बढ़ें.

5. भुगतान पूरा करें.

6. ईमेल या एसएमएस के ज़रिए बुकिंग की पुष्टि प्राप्त करें.

एशिया कप शेड्यूल

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग

12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान

13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान

15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग

15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान

16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान

17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई

18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2

21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)

23 सितंबर, ए2 Vs बी1

24 सितंबर, ए1 Vs बी2

25 सितंबर, ए2 Vs बी2

26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल