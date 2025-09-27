IND vs PAK Final, Asia Cup: सलमान आगा एंड कंपनी पर फूटेगा 'सुपर पावर बम', धुआं-धुआं होगा पाकिस्तान!

India Performance in Powerplay in Asia Cup 2025: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जाना है. भारत टूर्नामेंट में पहले ग्रुप स्टेज और फिर सुपर-4 में पाकिस्तान को पीट चुका है और सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी एक बार फिर पाकिस्तान को हराने के इतादे से उतरेगी. डिफेंडिंग चैंपियन भारत अपने खिताब का बचाव करना चाहेगा. वहीं फाइनल का नतीजा क्या होगा? इसकी तस्वीर शुरुआती 6 ओवरों में साफ हो जाएगी, फिर चाहे भारत पहले बल्लेबाजी करे या लक्ष्य का पीछा. भारत ने टूर्नामेंट में पावरप्ले में जो विस्फोट किया है, उससे को लगता है कि भारत के 'पावर बम' के सामने पाकिस्तान धुआं-धुआं होगा. और हम आपको बता दें कि टीम सूर्यकुमा यादव का यह 'सुपर पावर बम वेरी-वेरी' स्पेशल है

एशिया कप 2025 में भारत का 'सुपर पावर बम!'

एशिया कप 2025 में भारत ने पावरप्ले में धमाकेदार बल्लेबाजी की है. बार फिर ग्रुप स्टेज की हो या सुपर-4 की. भारत का रन रेट 10 के ऊपर का बना रहा और भारत ने पावरप्ले में हार बार 50 का आंकड़ा जरूर पार किया. भारत ने एशिया कप 2025 में अभी तक 6 मैच खेले हैं और शुरुआती 6 ओवरों में ही उसने 393 रन बनाए. और 6 मैचों में पावर-प्ले में भारत भारत का रन रेट 11 के करीब रहा, जो एक सुपर पावर बम में तब्दील हो गया. ऐसा बम, जो पाकिस्तान टीम को दहलाने के लिए काफी है. भारत ने ग्रुप स्टेज में पारी के पहले 6 ओवरों में 181 रन बटोरे, जबकि सुपर-4 में यह आंकड़ा बढ़कर 212 रन बटोरे. यह किसी अन्य टीमों के मुकाबले काफी अधिक है.

सुपर पावर बम का असर देखिए!

भारत ने यूएई के खिलाफ अपने एशिया कप अभियान का आगाज किया था और टीम ने पहले ही मैच में पावरप्ले में 60 रन बटोरे एक विकेट खोकर. जबकि पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में भारत ने शुरुआती 6 ओवर में 61 रन बनाए थे और 2 विकेट गंवाए थे. ओमान के खिलाफ भारत ने पावरप्ले में 1 विकेट खोकर 60 रन बटोरे.

सुपर पावर बम का असर सुपर-4 में भी दिखा!

भारत का यह प्रदर्शन सुपर-4 में भी जारी रहा. भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 का आखिरी मैच खेला था और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शुरुआती 6 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 71 रन बनाए. श्रीलंका के खिलाफ भारत का पावरप्ले में रन रेट 12 के करीब रहा. जबकि बांग्लादेश खिलाफ भारत ने पावरप्ले में 72 रन बटोरे थे. 12 के रन रेट से. वहीं पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के मैच में टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 69 रन बटोरे.

एशिया कप में पावर-प्ले में ऐसा रहा है प्रदर्शन

बात अगर एशिया कप में टी20 फॉर्मेट में पावरप्ले में भारत के प्रदर्शन की करें तो भारत ने 16 पारियों में 798 रन बटोरे हैं. इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने 28 छक्के जड़े हैं और 87 चौके. भारतीय बल्लेबाजों ने पावरप्ले में 133.09 की स्ट्राइक रेट और 42 की औसत से रन बटोरे हैं. पावरप्ले में भारत का रन रेट 8.53 का रहा है. जबकि टीम ने सिर्फ 19 विकेट गंवाए हैं.

पावर के मामले में भारत सभी पर इक्कीस!

एशिया कप के इतिहास में पावरप्ले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड भारत के नाम ही है. टीम इंडिया ने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में पावरप्ले में 798 रन बनाए हैं. इसके बाद लिस्ट में श्रीलंका है, जिसने 771 रन बनाए हैं. जबकि पाकिस्तान 634 रनों के साथ तीसरे, बांग्लादेश 546 रनों के साथ चौथे और अफगानिस्तान 343 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

