Ind vs Nz Final: एक खिताब और 3 कारनामे... न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास

भारत जीत गया है. टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 256 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ही सिमट गई. इसी के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया. इससे पहले 2024 में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गए इस मैच में टीम इंडिया शुरू से ही हावी रही. पावर प्ले में ही टीम इंडिया ने 92 रन जड़ दिए. अभिषेक शर्मा ने 52 रन और फिर संजू सैमसन ने धमाकेदार 89 रनों की पारी खेली. आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने 24 रन बनाए. टारगेट चेज करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत धीमी रही और वह लगातार विकेट गंवाती रही.

टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. न्यूजीलैंड को हराते ही टीम इंडिया ने एक खिताब जीतकर तीन कारनामे बना दिए.