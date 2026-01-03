IND vs NZ ODI Series: 5 मैच में 4 शतक, प्रचंड फॉर्म में चल रहे इस बल्लेबाज को नहीं मिली टीम में जगह

DevDutt Padikkal Not in India Squad for ODI Series vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. टीम में श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है. लेकिन एक खिलाड़ी जिसे फिर जगह नहीं मिली है वह हैं- देवदत्त पडिक्कल. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज मौजूदा समय में प्रचंड फॉर्म में चल रहा है. मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में पांच में से चार मैचों में उन्होंने शतक ठोका है, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली है.

देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी से पहले सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में कहर बरपाया था. उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ मैच में शतक ठोका था. अगर देवदत्त पडिक्कल की बीती 10 पारियों की बात करें तो उन्होंने पांच शतक ठोके हैं. सात बार वह 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेलने में सफल हुए हैं. लेकिन फिर भी पडिक्कल को बाहर बैठना पड़ा है. पडिक्कल ने जुलाई 2021 में टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना डेब्यू किया था. इसके करीब तीन साल बाद उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया. लेकिन इस बल्लेबाज को अभी भी वनडे डेब्यू का इंतजार है. पडिक्कल हालांकि, भारत के लिए अभी तक सिर्फ दो टेस्ट और दो टी20 अंतरराष्ट्रीय ही खेले हैं.

बात अगर उनके लिस्ट ए रिकॉर्ड की करें तो इस बल्लेबाज ने 37 मैचों में 82.56 की शानदार औसत से 2477 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 12 शतक और 12 अर्द्धशतक जड़े हैं. रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी अभी वनडे में भारत के लिए पारी की शुरुआत करती है. रोहित के इस फॉर्मेस से संन्यास लेने के बाद टॉप ऑर्डर में जायसवाल की जगह पक्की मानी जा रही है. ऐसे में टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पडिक्कल के लिए जगह नहीं बन पा रही है.

सरफराज भी चूके

आज के चयन से पहले पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसारकर ने सरफ़राज़ ख़ान के टीम में जगह नहीं मिल पाने को लेकर हैरानी जताई थी. टाइम्स ऑफ़ इंडिया को दिये एक बयान में उन्होंने कहा,"मुझे हैरानी है कि सरफ़राज़ का चयन टीम इंडिया के किसी फॉर्मेट में कैसे नहीं हो पा रहा है. मैंने उन्हें (देवदत्त) पडिक्कल के साथ धर्मशाला में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक अहम सेशन में बैटिंग करते देखा. उन्होंने शानदार खेल दिखाया था, अच्छी पार्टनरशिप की और टीम इंडिया को टेस्ट में जीत भी दिलाई."

सरफ़राज़ ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में अपना आख़िरी टेस्ट मैच खेला था. लेकिन उस मैच में उनका बल्ला नहीं बोला. लेकिन विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में वो शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं. सरफराज़ ख़ान ने विजय हजारे ट्रॉफी के अपने आख़िरी मैच में में गोवा के ख़िलाफ़ 75 गेंदों पर 157 रन की तूफ़ानी पारी खेली (9 चौके, 14 छक्के). पिछली पांच पारियों में उनके नाम 3 अर्धशतक और एक शतक है. इन सबके बावजूद सरफ़राज़ ख़ान का इंतज़ार और लंबा हो गया है.

