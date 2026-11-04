India vs New Zealand 1st ODI LIVE Score: भारतीय टीम को पहली सफलता विल यंग के रूप में प्राप्त हुई है. जिन्हें अर्शदीप सिंह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया है. उनका शानदार कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा. आउट होने से पूर्व यंग ने पारी का आगाज करते हुए कुल 11 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 81.81 की स्ट्राइक रेट से नौ रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से दो चौके देखने को मिले. (Live Scorecard)

पहले वनडे के लिए भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: टिम सिफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर.

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