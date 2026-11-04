India vs New Zealand 1st ODI LIVE Score: भारतीय टीम को पहली सफलता विल यंग के रूप में प्राप्त हुई है. जिन्हें अर्शदीप सिंह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया है. उनका शानदार कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा. आउट होने से पूर्व यंग ने पारी का आगाज करते हुए कुल 11 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 81.81 की स्ट्राइक रेट से नौ रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से दो चौके देखने को मिले. (Live Scorecard)
पहले वनडे के लिए भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह.
न्यूजीलैंड: टिम सिफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर.
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IND vs NZ Live Score 1st ODI: अर्शदीप सिंह के शिकार बने यंग
भारतीय टीम को पहली सफलता विल यंग के रूप में प्राप्त हुई है. जिन्हें अर्शदीप सिंह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया है. उनका शानदार कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा. आउट होने से पूर्व यंग ने पारी का आगाज करते हुए कुल 11 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 81.81 की स्ट्राइक रेट से नौ रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से दो चौके देखने को मिले.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: धीर ने साइफर्ट को दिया जीवनदान
आकिब नबी ने पारी का चौथा ओवर डाला. जहां चौथी गेंद पर उन्होंने साइफर्ट को करीब करीब फंसा लिया था, लेकिन धीर ने आसान से कैच को टपका दिया. जिसके बाद आखिरी गेंद पर साइफर्ट ने खूबसूरत छक्का जड़ा. टीम का स्कोर चार ओवरों की समाप्ति के बाद 18/0 रन है.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: अर्शदीप की किफायती गेंदबाजी
पारी का तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला, जो की काफी किफायती रहा. उन्होंने इस ओवर में तीन रन खर्च किए. विल यंग आठ गेंद में पांच और टिम साइफर्ट 10 गेंद में सात रन बनाकर खेल रहे हैं. स्कोर तीन ओवर की समाप्ति के बाद 12-0 रन है.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: अब साइफर्ट ने आकिब के ओवर में जड़ा चौका
भारत की तरफ से दूसरा ओवर आकिब नबी ने डाला. इस ओवर में कीवी बल्लेबाज पांच रन बनाने में कामयाब रहे. ये पांचों रन टिम साइफर्ट के बल्ले से निकले. उन्होंने नबी के ओवर में चौका और सिंगल प्राप्त किया.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: विल यंग ने पहले ओवर में ही जड़ा चौका
भारत की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला. जहां विपक्षी टीम के बल्लेबाज एक चौके की मदद से चार रन बनाने में कामयाब रहे. ये एकमात्र चौका विल यंग के बल्ले से निकला.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: खेल शुरू, यंग-हेनरी क्रीज पर, अर्शदीप के हाथ में गेंद
न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग और हेनरी निकल्स पारी का आगाज कर रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह डालने के लिए तैयार हैं.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: टॉस गंवाने के बाद सैंटनर का बयान
वहीं टॉस गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर ने कहा कॉन्वे अच्छी तरह से रिकवर हो रहे हैं. आज के मुकाबले में वह नहीं खेल रहे हैं. वह आराम कर रहे हैं. उनकी जगह पर टिम साइफर्ट को मौका मिला है. यंग और निकल्स भी खेल रहे हैं. हम भी चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर रहे हैं.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल का बयान
टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. ओवरकास्ट परिस्थितियों को देखते हुए और यह परखते हुए कि ओवरों की कटौती नहीं हुई. ऐसे में लक्ष्य का पीछा करना अधिक बेहतर होगा. हमने अच्छी तैयारी की है. हर कोई सीरीज के लिए काफी उत्साहित है.
वर्ल्ड कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कप्तान ने कहा दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाली परिस्थितियों से यहां की परिस्थितियां काफी मेल खाती हैं. हम चार तेज गेंदबाज और दो ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतर रहे हैं. अंशुल, गुरनूर, आकिब और अर्शदीप खेल रहे हैं.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: पहले वनडे के लिए न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
न्यूजीलैंड: टिम सिफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: भारत की प्लेइंग इलेवन
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: 4 तेज गेंदबाज के साथ मैदान में उतरी भारतीय टीम
हम चार तेज गेंदबाज और दो ऑलराउंडर के साथ पहले वनडे मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हैं. जिसमें अंशुल, गुरनूर, आकिब और अर्शदीप का नाम शामिल है.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: भारत ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता
ईडन पार्क में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: इस प्रकार हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: 7.20 पर होगा टॉस
नए समय के मुताबिक टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7.20 बजे होगा. वहीं मैच का लाइव रोमांच 7.40 से देखने को मिलेगा.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: ईडन पार्क में निकली धूप, हटाए जा रहे हैं कवर्स
कवर्स हटाए जा रहे हैं और धूप भी खिली हुई नजर आ रही है. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम टॉस और मुकEबले की शुरुआत से बहुत दूर नहीं हैं.
IND vs NZ Live Score 1st ODI: ईडन पार्क में बारिश की वजह से तय समय पर नहीं हो पाया टॉस
ईडन पार्क में अब तक टॉस हो जाना चाहिए था. मगर ऐसा नहीं हो पाया है. मुख्य पिच अभी भी कवर्स से ढकी हुई है और ब्रॉडकास्टर्स के कैमरों पर बारिश की बूंदें साफ नजर आ रही हैं.