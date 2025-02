Champions Trophy 2025: किसकी राह मुश्किल, किसकी आसान? IND-NZ के बीच ये आंकड़े कर रहे हैरान

IND vs NZ Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने अब तक दो ग्रुप मुकाबले खेले हैं. पहल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ था जिसमें उसने 6 विकेट से जीत हासिल की. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उसने 6 विकेट से जीत दर्ज की. अब टीम इंडिया का तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच न्यूजीलैंड (IND vs NZ Group Match) के खिलाफ रविवार 2 मार्च को खेला जाएगा. यह मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से शुरू होगा. भारत के लिए शुभमन गिल (Shubman Gill in Champions Trophy 2025) और विराट कोहली (Virat Kohli in Champions Trophy 2025) ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान रोहित से भी बड़ी उम्मीद होगी. गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा था, जबकि कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी. गिल ने अब तक 2 मैचों में 147 रन बनाए हैं, जबकि कोहली ने 122 रन बनाए हैं.

वहीं भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी और हर्षित राणा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शमी ने 2 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, जबकि राणा ने 4 विकेट चटकाए हैं और स्पिन गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटके हैं. चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा.

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बनाम न्यूजीलैंड

वनडे मैच 01

न्यूजीलैंड जीता 01

भारत जीता 0

ICC टूर्नामेंट में IND VS NZ

मैच 19

न्यूजीलैंड जीता 12

भारत जीता 05

बेनतीजा/ ड्रॉ 02

वनडे विश्व कप में भारत बनाम न्यूजीलैंड

मैच - 11

भारत जीता - 05

न्यूजीलैंड जीता - 05

बेनतीजा - 01

टी20 विश्व में भारत बनाम न्यूजीलैंड कप

मैच - 03

भारत जीता - 00

न्यूजीलैंड जीता - 03

वनडे में भारत बनाम न्यूजीलैंड

वनडे - 118

भारत जीता - 60

न्यूजीलैंड जीता - 50

बेनतीजा - 07

ड्रॉ - 01