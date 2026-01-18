IND vs NZ, 3rd ODI: रोहित शर्मा बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड, विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका, ROKO के निशाने पर बड़े रिकॉर्ड

India vs New Zealand 3rd ODI: इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. इस समय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. पहला वनडे मैच भारत ने जीता था तो वहीं, दूसरा वनडे मैच न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था. अब यह वनडे मैच निर्णायक मैच होगा. इस वनडे को जीतकर भारतीय टीम सीरीज जीतेगी, ऐसे में इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीद है. आजके मैच में भारत के दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के पास इतिहास रचने का मौका होगा.

रोहित शर्मा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

आज रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. अगर रोहित अपनी बल्लेबाजी के दौरान दो छक्के लगा पाने में सफल रहे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. शाहिद अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 50 छक्के लगाए हैं. वहीं, रोहित के नाम इस समय 49 छक्के दर्ज हैं.

विराट कोहली रचेंगे इतिहास

वहीं, इंदौर वनडे में यदि कोहली शतक लगाने में सफल रहे तो उनके नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. इस समय कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 शतक लगाए हैं.

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक शतक

विराट कोहली- 35 मैच, 6 शतक

रिकी पोंटिंग- 51 मैच, 6 शतक

वीरेंद्र सहवाग- 23 मैच, 6 शतक

शुभमन गिल के पास धमाका करने का मौका

इसके अलावा शुभमन गिल के पास बड़ा कारनामा करने का मौका होगा, तीसरे वनडे में गिल 70 रन बना पाने में सफल रहे तो वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. गिल ने अबतक 60 पारी में 29930 रन बनाए हैं, वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है. धवन ने 72 पारी में 3000 रन पूरे किए थे. वहीं, वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड हाशिम अमला के नाम है, हाशिम अमला ने 57 पारी में 3000 रन बनाए थे.

श्रेयस अय्यर भी रिकॉर्ड बनाने के करीब

वहीं, अय्यर के पास भी इतिहास रचने का मौका होगा. 27 बनाते ही वनडे में अय्यर अपने 3000 रनों का आंकड़ा पूरा कर लेंगे. श्रेयस अय्यर ने अब तक 75 वनडे मैचों की 69 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 47.20 के औसत से कुल 2974 रन बनाए हैं, यानी 27 रन बनाकर अय्यर भी वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने के भारतीय रिकॉर्ड को अपना बना लेंगे.