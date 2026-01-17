विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ, 3rd ODI: शुभमन गिल इतिहास रचने के करीब, 70 रन बनाते ही तोड़ देंगे विवियन रिचर्ड्स का महारिकॉर्ड

Shubman Gill Upcoming record in ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच इंदौर में खेला जाने वाला है. आजके मैच में गिल ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ, 3rd ODI: शुभमन गिल इतिहास रचने के करीब, 70 रन बनाते ही तोड़ देंगे विवियन रिचर्ड्स का महारिकॉर्ड
Shubman Gill recrod in 3rd ODI:
  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक वनडे मैच इंदौर में खेला जाएगा जहां शुभमन गिल इतिहास रच सकते हैं
  • शुभमन गिल यदि आज 70 रन बनाते हैं तो वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे
  • गिल ने अब तक 60 पारियों में 2930 वनडे रन बनाए हैं और यह रिकॉर्ड शिखर धवन से बेहतर होगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shubman Gill: भारत और न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक वनडे मैच ंइंदौर में कल याी 18 जनवरी को खेला जाएगा. इस मैच में भारत के कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. गिल यदि आजके मैच में 70 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो गिल भारत की ओर से वनडे में सबसे तेज 3000 वनडे रन बना पाने में सफल रहेंगे, अबतक गिल ने 60 पारी में 2930 रन बना लिए हैं. बता दें कि ऐसा कर गिल विवियन रिचर्ड्स ही नहीं बल्कि शिखर धवन के महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. भारत की ओर से वनडे में सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड धवन के नाम है. धवन ने 72 पारी में 3000 वनडे रन पूरा किए थे. वहीं, विवियन रिचर्ड्स ने 69 पारी में 3000 वनडे रन पूरा किए थे. ऐसे में यदि आज गिल 70 रन की पारी खेलने में सफल रहे तो उनके नाम वनडे में 3000 रन 61 पारी में पूरा करने का कमाल दर्ज होगा और ऐसा करते ही धवन भारत की ओर से वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे

दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन सकते हैं 

अब यदि गिल तीसरे वनडे में 70 रन की पारी खेलकर 3000 रन पूरा करते हैं तो गिल वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. इस समय वनडे में सबसे तेज 3000 वनडे रन हाशिन अमला ने बनाए हैं, अमला ने 57 पारी में 3000 रन बनाए थे. वहीं, बाबर आजम ने 68 पारी में 3000 वनडे रन पूरा करने में सफलता हासिल की थी.

Latest and Breaking News on NDTV

भारतीय क्रिकेट टीम करीब तीन साल बाद इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. पिछला वनडे मैच 24 सितंबर 2023 को  ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने यहां खेला था. जिसमें भारत को जीत मिली थी. भारत की ओर से शुभमन गिल ने 104 और श्रेयस अय्यर ने 105 रनों की पारी खेली जिसके दम पर भारत ने 399 रनों का स्कोर खड़ा किया था, ऑस्ट्रेलियाई टीम 217 रन पर आउट हो गई थी. रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने तीन-तीन विकेट थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Cricket, India Vs New Zealand 2026
Get App for Better Experience
Install Now