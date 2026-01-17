IND vs NZ, 3rd ODI: शुभमन गिल इतिहास रचने के करीब, 70 रन बनाते ही तोड़ देंगे विवियन रिचर्ड्स का महारिकॉर्ड

Shubman Gill: भारत और न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक वनडे मैच ंइंदौर में कल याी 18 जनवरी को खेला जाएगा. इस मैच में भारत के कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. गिल यदि आजके मैच में 70 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो गिल भारत की ओर से वनडे में सबसे तेज 3000 वनडे रन बना पाने में सफल रहेंगे, अबतक गिल ने 60 पारी में 2930 रन बना लिए हैं. बता दें कि ऐसा कर गिल विवियन रिचर्ड्स ही नहीं बल्कि शिखर धवन के महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. भारत की ओर से वनडे में सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड धवन के नाम है. धवन ने 72 पारी में 3000 वनडे रन पूरा किए थे. वहीं, विवियन रिचर्ड्स ने 69 पारी में 3000 वनडे रन पूरा किए थे. ऐसे में यदि आज गिल 70 रन की पारी खेलने में सफल रहे तो उनके नाम वनडे में 3000 रन 61 पारी में पूरा करने का कमाल दर्ज होगा और ऐसा करते ही धवन भारत की ओर से वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन सकते हैं

अब यदि गिल तीसरे वनडे में 70 रन की पारी खेलकर 3000 रन पूरा करते हैं तो गिल वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. इस समय वनडे में सबसे तेज 3000 वनडे रन हाशिन अमला ने बनाए हैं, अमला ने 57 पारी में 3000 रन बनाए थे. वहीं, बाबर आजम ने 68 पारी में 3000 वनडे रन पूरा करने में सफलता हासिल की थी.