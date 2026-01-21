नागपुर में 2 विकेटकीपर के साथ उतरने की तैयारी, जानें क्यों इस स्टार से आगे निकल गए ईशान किशन, संभावित प्लेइंग

India vs New Zealand 1st T20 Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा. वनडे सीरीज जीतने के बाद जहां न्यूजीलैंड बढ़े आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी, वहीं भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बतौर बल्लेबाज प्रदर्शन पर नजर रहेगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया का टी20 फॉर्मेट शानदार प्रदर्शन रहा है. टीम अजेय रही है, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है. भारतीय कप्तान पिछली 25 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. साल 2025 में सूर्यकुमार यादव ने 22 टी20 मैच खेले जिसमें बिना किसी अर्धशतक के महज 14 की औसत से रन बनाए. उनकी लगातार और लंबी असफलता ने टीम की चिंता बढ़ाई है. टीम का शीर्ष क्रम कमजोर हो रहा है और अन्य बल्लेबाजों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है.

Photo Credit: @Akshatgoel1408/X

न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा रहा है सूर्यकुमार यादव का परफ़ॉर्मेंस

सूर्यकुमार यादव ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वह फॉर्म से नहीं बल्कि रनों से दूर हैं. विश्व कप से पहले खेली जा रही न्यूजीलैंड सीरीज उनके लिए फॉर्म में वापसी करने का एक बेहतरीन अवसर है.सूर्या अगर अगले 5 टी20 मैचों में रन बनाते हैं, तो इस सीरीज में भारत की जीत की संभावना बढ़ेगी साथ ही विश्व कप कैंपेन को भी मजबूती मिलेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन अच्छा रहा है. 2021 से 2023 के बीच इस टीम के खिलाफ सूर्यकुमार ने 8 टी20 मैचों में 47.33 की औसत और 153.51 की स्ट्राइक रेट से 284 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 111 रहा है.

भारतीय कप्तान के टी20 करियर पर नजर डालें तो 99 टी20 मैचों की 93 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 2,788 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 सूर्यकुमार यादव के करियर के लिहाज से बेहद अहम हैं। बेहतर प्रदर्शन उनका भविष्य सुरक्षित रखेगा, वहीं असफलता जारी रही तो विश्व कप के बाद टीम में जगह मुश्किल ही बनेगी.

क्या श्रेयस अय्यर को मिलेगा मौका ?

शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, जिसका मतलब है कि सूर्यकुमार चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे. कप्तान ने खुद मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की. किशन एक ऐसा खिलाड़ी है जो शीर्ष क्रम में अधिक प्रभाव छोड़ सकता है क्योंकि वह पावर प्ले के ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि अय्यर को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिल पाएगी. किशन विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल है और इसलिए उनको अंतिम एकादश में रखना समझदारी भरा कदम होगा. अय्यर विश्व कप की टीम में शामिल नहीं हैं.

दो विकेट कीपर प्लेइंग इलेवन में !

ऐसे में यदि अय्यर इलेवन XI का हिस्सा नहीं हुए तो संजू सैमसन ओपनर के तौर पर टीम में होंगे. सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे. हालांकि ईशान किशन भी इलेवन का हिस्सा होंगे. जो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे लेकिन विकेटकीपर की भूमिका संजू सैमसन ही निभाएंगे. बता दें कि ईशान किशन हाल के समय में शानदार फॉर्म में रहे हैं. ईशान को टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल किया गया है, ऐसे में उनका खेलना लाजमी है.

हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह की होगी वापसी !

हार्दिक पंड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी होगी जीने जिन्हें वनडे सीरीज में विश्राम दिया गया था. पंड्या अपने कौशल से टी20 टीम में संतुलन लाते हैं और उनकी मौजूदगी का मतलब है कि टीम प्रबंधन एक अतिरिक्त विशेषज्ञ खिलाड़ी को खिलाने का जोखिम उठा सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती