IND vs ENG 5th T20I: अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका, 6 गेंद डालते ही बनेगा रिकॉर्ड

IND vs ENG 5th T20I: पांच मैचों की T20I सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड और भारत एक बार फिर आमने-सामने होंगे. ये मैच शनिवार शाम 7 बजे से साउथेम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारत अपनी हार का सिलसिला तोड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. ब्रिस्टल में नौ विकेट से करारी शिकस्त के बाद, श्रेयस अय्यर की टीम सीरीज में 3-0 से पीछे है. पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. वे पहली बार इंग्लिश धरती पर 'व्हाइटवॉश' से बचने की कोशिश करेंगे. इस सीरीज में टीम इंडिया की बल्लेबाजी ने बहुत निराश किया है. हालांकि आखिरी मैच में अर्शदीप के पास एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.

चौथे T20I में कप्तान अय्यर की नाबाद 80 रनों की पारी ने लगभग अकेले दम पर मेहमान टीम को 158/7 के स्कोर तक पहुंचाया. लेकिन यह स्कोर काफी नहीं था क्योंकि हैरी ब्रूक और फिल साल्ट ने नाबाद 151 रनों की साझेदारी करके भारतीय गेंदबाजी अटैक को ध्वस्त कर दिया और 37 गेंदें बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 34 T20I मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 15 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ. उनका पहला T20I मुकाबला 19 सितंबर, 2007 को हुआ था, जिसमें भारत विजयी रहा था. सबसे हालिया मुकाबला 9 जुलाई, 2026 को हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज करते हुए चल रही सीरीज में अजेय बढ़त बना ली थी.

रिकॉर्ड के करीब अर्शदीप सिंह

इस सीरीज में सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी कोई कमाल का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन अर्शदीप ने पिछले 2 मुकाबलों में भारत को मजबूत स्टार्ट दिया है और अगर वह इस लय को बनाए रखते हैं तो एक खास रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे. दरअसल, इस गेंदबाज ने तीसरे और चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड की पारी में पहले ओवर मेडन किए थे. अगर तीसरे मैच में भी अर्शदीप ये कारनामा करने में सफल हो जाते हैं तो वो लगातार तीन टी20I में पहला ओवर मेडन करने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे.

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्यांश शेडगे, वाशिंगटन सुंदर.

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोश टोंग, जॉर्डन कॉक्स, सोनी बेकर, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स.

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