IND vs ENG, 1st ODI Live Score: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच एजबेस्टन में हो रहा है. पहले वनडे में इंग्लैंड के कप्तान हैरी बूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा के आने से टीम इंडिया मजबूत हुई है. विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों की टीम में वापसी के साथ, भारत T20I में की गई गलतियों को सुधारकर जीत की राह पर लौटना चाहेगा. (LIVE SCORECARD)
इंग्लैंड प्लेइंग 11
जेकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद
भारत की संभावित 11
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह
Here are the Live Updates of India vs England 1st ODI match, straight from Birmingham:
India vs England 1st ODI LIVE: इंग्लैंड ने जीता टॉस
पहले वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.
India vs England 1st ODI LIVE: क्या कोहली और गंभीर के बीच सबकुछ ठीक नहीं
रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करते हैं. इन रिपोर्ट्स के आने से फैन्स काफी निराश हैं.
India vs England 1st ODI LIVE: 3 बजे होगा टॉस
भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला मैच एजबेस्टन में हैं. भारत के समय के अनुसार 3 बजे टॉस होगा और पहली गेंद 3: 30 में फेंकी जाएगी.
IND vs ENG LIVE Updates: दोनों टीमों की संभावित 11
इंग्लैंड प्लेइंग 11
जेकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद
भारत की संभावित 11
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह
India vs England 1st ODI LIVE: 177 दिन के बाद कोहली और रोहित मैदान पर
लगभग 6 महीने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में मैदान पर होंगे. दोनों ने आखिरी बार 18 जनवरी 2026 को मैदान पर साथ में दिखे थे. टी20 सीरीज में हार के बाद अब वनडे में वापसी की उम्मीद है. कोहली और रोहित से भी धमाके की उम्मीद फैन्स कर रहे हैं.
India vs England LIVE: भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे
एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में बेहतर करने की कोशिश करेगी. टीम के पास इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं. जिससे टीम का मनौबल बढ़ेगा. टी-20 सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद यह सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी अहम है.