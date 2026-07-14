IND vs ENG, 1st ODI Live Score: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच एजबेस्टन में हो रहा है. पहले वनडे में इंग्लैंड के कप्तान हैरी बूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा के आने से टीम इंडिया मजबूत हुई है. विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों की टीम में वापसी के साथ, भारत T20I में की गई गलतियों को सुधारकर जीत की राह पर लौटना चाहेगा. (LIVE SCORECARD)

इंग्लैंड प्लेइंग 11

जेकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद

भारत की संभावित 11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह

Here are the Live Updates of India vs England 1st ODI match, straight from Birmingham: