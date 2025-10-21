IND vs AUS: एडिलेड में किस बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे अधिक रन, टॉप-5 में लिस्ट में नहीं कोई भारतीय

Top 5 Batsman With Most Runs at Adelaide Oval : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाना है. भारत को पर्थ में बारिश से बाधित मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में गिल एंड कंपनी की कोशिश सीरीज बचाने की होगी. भारत का इस मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा है. ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश जीत के साथ सीरीज बराबरी करने पर होगी. दूसरे वनडे में भारतीय फैंस की नजरें विराट कोहली पर होंगी, जिनका रिकॉर्ड इस मैदान पर शानदार है. कोहली इस मैदान पर सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. एडिलेड में 23 अक्टूबर को दोनों टीमें एक्शन में दिखेंगे और उससे पहले जानते हैं कि इस मैदान पर किसने सबसे अधिक रन बनाए हैं.

एडिलेड में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

माइकल क्लार्क : साल 2003 से 2015 के बीच इस दिग्गज खिलाड़ी ने एडिलेड में 16 वनडे मैच खेले, जिसमें 52.16 की औसत के साथ 626 रन बनाए. इस दौरान क्लार्क के बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले. क्लार्क इस मैदान पर 42 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं.

डीन जोंस : दाएं हाथ के इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने साल 1984 से 1992 के बीच एडिलेड में 12 मैच खेले, जिसमें 112.60 की औसत के साथ 563 रन जोड़े. जोंस इस मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 99 रन की पारी भी खेल चुके हैं.

एलन बॉर्डर : इस महानतम बल्लेबाज ने एडिलेड में साल 1980 से 1993 के बीच कुल 19 मैच खेले, जिसकी 16 पारियों में 34.53 की औसत के साथ 518 रन जुटाए. इस दौरान बॉर्डर के बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एडिलेड में 39 चौके और 6 छक्के जमाए हैं.

मार्क वॉ : साल 1988 से 2002 के बीच वॉ ने एडिलेड के मैदान पर 13 मुकाबले खेले, जिसमें 52.55 की औसत के साथ 473 रन बनाए. एडिलेड में मार्क वॉ ने 2 शतक और 3 अर्धशतक जमाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 36 चौके और 1 छक्का भी देखने को मिला.

डेविड वॉर्नर : ऑस्ट्रेलिया के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने साल 2009 से 2022 के बीच 8 वनडे मुकाबलों में 58.62 की औसत के साथ 469 रन बनाए. इस दौरान वॉर्नर ने 2 शतक और 1 अर्धशतक जमाया. वॉर्नर यहां 45 चौके और 8 छक्के लगा चुके हैं.

