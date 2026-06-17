India vs Afghanistan LIVE Score, 2nd ODI Match Updates from Ekana Stadium, Lucknow: मौजूदा समय में अफगानिस्तान की सीनियर टीम भारत दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (17 मई 2026) लखनऊ में खेला जा रहा है. यहां अफगानिस्तान के कप्तान हशमतउल्लाह शहिदी ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है. मिले निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका अच्छे टच में नजर आ रहे अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के रुप में लगा है. उन्हें विपक्षी टीम के अनुभवी स्पिनर राशिद खान ने क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. आउट होने से पूर्व रोहित ने पारी का आगाज करते हुए कुल 39 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 123.07 की स्ट्राइक रेट से 48 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से छह चौके और दो खूबसूरत छक्के देखने को मिले. टीम का स्कोर 13.1 ओवरों में 2-96 रन है. (Live Cricket Score)

दूसरे वनडे के लिए भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतउल्लाह शहिदी (कप्तान), दरवीश रसूली, राशिद खान, नंगेयालिया खरोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी और बिलाल सामी.

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