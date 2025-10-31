Private part ki safai kaise karni chahie : अक्सर हम शरीर की सफाई पर तो ध्यान देते हैं. लेकिन इंटिमेट हाइजीन यानी प्राइवेट पार्ट (Cleanliness Of Private Parts) की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं. खासकर पेशाब के बाद सफाई करना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि वहीं से संक्रमण (Hygiene Tips After Urine) की शुरुआत हो सकती है. इसे रोज की आदत मानकर लोग इस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं. जबकि हाइजीन के तहत ये भी एक जरूरी काम है. आइए जानते हैं पेशाब के बाद प्राइवेट पार्ट को साफ करने का सही तरीका और कुछ जरूरी हाइजीन टिप्स.

दिमाग में गंदे विचार क्यों आते हैं? किस विटामिन की कमी से दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं, जान‍िए यहां पर

प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है?



आपको अपनी प्राइवेट पार्ट्स को गर्म पानी से धोना चाहिए. अगर आप चाहें तो किसी भी हल्के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे त्वचा में जलन होने की संभावना मात्र होती है.



पुरुष अपने प्राइवेट पार्ट नहीं धोते तो क्या होता है?



वैसे देखा गया है कि जो लोग अपने प्राइवेट पार्ट को ठीक से साफ नहीं रखते हैं और इसकी सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्हें कई तरह के इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है. इसमें सबसे ज्यादा आम फंगल इंफेक्शन जैसी समस्‍या है. इसमें खुजली और रैश वगैरह है. ठीक से ड्राई नहीं रखने और ज्यादा पसीना आने पर इस एर‍िया गंदी बदबू भी रहती है, जोक‍ि हाइजीन जैसी समस्‍या हो सकती है.

महिलाओं और पुरुषों को प्राइवेट पार्ट की सफाई कैसे करनी चाह‍िए | How to properly clean your private area for women and men ?

पेशाब के बाद अगर प्राइवेट पार्ट को ठीक से साफ नहीं किया जाए. तो वहां बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. इससे बदबू, खुजली, जलन या इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. महिलाओं में इससे यूटीआई (Urinary Tract Infection) का खतरा बढ़ जाता है, वहीं पुरुषों में भी इंफेक्शन और जलन की समस्या हो सकती है.

नहाते समय प्राइवेट पार्ट कैसे धोएं | How to clean private parts during a bath?

नहाते समय कभी शैंपू या हार्ड साबुन का इस्‍तेमाल करने से बचें. बाजार में पर्सनल पार्ट हाइजीन के कई साबुन आ रहे हैं. उनसे वॉश कर सकते हैं. इसके हल्‍के गर्म पानी से वॉश करें और डेटॉल से वॉश कपड़े ही पहनने चाह‍िए. इससे कभी हाइजीन की समस्‍या नहीं होगी.

Photo Credit: (AI Generated Image)

पर्सनल पार्ट की सफाई का सही तरीका क्‍या है, जान‍िए यहां पर

पेशाब के बाद हमेशा आगे से पीछे की दिशा में (front to back) साफ करें. इससे बैक्टीरिया पीछे से आगे नहीं फैलते.

अगर मुमकिन हो तो गुनगुने या सामान्य पानी से प्राइवेट पार्ट को हल्के हाथों से धोएं.

बहुत से लोग सोचते हैं कि साबुन से धोना ज्यादा साफ रखेगा, लेकिन इससे स्किन का पीएच लेवल बिगड़ सकता है. इसकी जगह हल्के इंटिमेट वॉश का इस्तेमाल करें.

साफ कॉटन टॉवल या टिश्यू से धीरे धीरे थपथपाकर सुखा लें. नमी रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है.

बहुत टाइट अंडरवियर या जींस पहनने से हवा नहीं लग पाती और बैक्टीरिया पनप सकते हैं.

कुछ एक्स्ट्रा हाइजीन टिप्स

• दिन में कम से कम एक बार अंडरगारमेंट्स बदलें.

• पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते वक्त हमेशा टॉयलेट सीट सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.

• बहुत देर तक पेशाब रोककर न रखें, इससे भी यूटीआई का खतरा बढ़ता है.

• पीरियड्स के दिनों में सफाई पर और ज्यादा ध्यान दें.