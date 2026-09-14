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भारत को बड़ा झटका, वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर, एशियन गेंम्स में भी खेलने पर संदेह

स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण अफगानिस्तान सीरीज से बाहर होने के साथ-साथ 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में भी हिस्सा लेने में काफी संदेह है.

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भारत को बड़ा झटका, वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर, एशियन गेंम्स में भी खेलने पर संदेह
वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर

भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सोमवार को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही T20 सीरीज़ से बाहर कर दिया गया. उन्हें 'साइड स्ट्रेन' (पसलियों के पास की मांसपेशियों में खिंचाव) की समस्या हुई है, जिससे उनके आगामी एशियाई खेलों में खेलने पर भी संदेह पैदा हो गया है. चक्रवर्ती हाल ही में हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरे थे, जो उन्हें जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी थी. अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के पहले मैच में, जिसे भारत ने आसानी से जीता, उन्होंने अपने चार ओवरों में सिर्फ 16 रन देकर एक विकेट लिया था.

BCCI के एक सूत्र ने कहा, "यह एक नई चोट है. MRI से पता चला है कि यह 'साइड स्ट्रेन' है. वह सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और एशियाई खेलों में भी उनके खेलने की संभावना कम लग रही है." हाल के दिनों में खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने के कारण 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में चोट के प्रबंधन (इंजरी मैनेजमेंट) पर सवाल उठ रहे हैं. चक्रवर्ती इसी ट्रेंड का एक और उदाहरण हैं.

इस नई चोट के कारण 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में चक्रवर्ती के खेलने पर काफ़ी संदेह है. एशियाई खेलों में अपने अभियान की शुरुआत 28 सितंबर को जापान के निशिन में करने से पहले, भारत 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एक ऐतिहासिक T20 मैच भी खेलेगा.

इस सीरीज से पहले, भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा फ़िटनेस के आधार पर मूल टीम में शामिल होने के बावजूद अफगानिस्तान सीरीज और एशियाई खेलों के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाए थे. उनकी जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया था.

स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर नितीश रेड्डी व वॉशिंगटन सुंदर भी हाल ही में चोटों से उबरे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा और तीसरा T20 मैच यहां मंगलवार और गुरुवार को खेला जाएगा.

(PTI इनपुट के साथ)

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