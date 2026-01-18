विज्ञापन
IND vs NZ 3rd ODI: इन बदलावों के साथ इंदौर में उतरेगी दोनों टीमें! जानें किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, किनको मिलेगा मौका

India vs New Zealand, 3rd ODI: सीरीज़ के निर्णायक मैच में भारतीय टीम बडोनी को छठे बॉलर के तौर पर देख सकती है. उनके साथ, लेफ्ट-आर्म पेसर अर्शदीप सिंह को भी इंदौर में मौका मिल सकता है.

India’s probable XI for 3rd ODI vs New Zealand
  • भारत और न्यूजीलैंड की टीम इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीसरा और निर्णायक वनडे मैच खेलेगी
  • भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा को बाहर कर अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का अनुमान है
  • आयुष बडोनी को जडेजा की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है जो एक ऑलराउंडर हैं
India's probable XI : भारत और न्यूज़ीलैंड की टीम इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वनडे खेलेंगे.  इस अहम मैच में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग XI में बदलाव कर सकती है, और रविंद्र जडेजा, जो गेंद से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं, उन्हें प्लेइंग XI से बाहर बिठाया जा सकता है, इसके अलावा अर्शदीप सिंह को इलेवन में शामिल कर सकती है. बता दें कि सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है. दूसरा वनडे मैच न्यूजीलैंड ने जीता था जिससे भारत पर दबाव होगा. वैसे, इंदौर में खेले 7 वनडे मैच में भारत ने अपने सभी 7 मैच जीते हैं, ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय टीम इस वनडे मैच को जीतकर सीरीज जीतेगी.

भारतीय इलेवन में दो बदलाव संभव

भारत निर्णायक मैच के लिए अर्शदीप को टीम में ला सकता है, लेकिन बैटिंग लाइन-अप में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है.  नीतीश रेड्डी, जिन्होंने एक साल से भी पहले BGT में MCG में सेंचुरी लगाने के बाद से उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, उन पर सबकी नज़र रहेगी. यह उनके लिए एक बड़ा मैच होगा. इसके अलावा भारतीय टीम मैनेजमेंट जडेजा की जगह दिल्ली के आयुष बडोनी को इलेवन में शामिल कर सकती है. बडोनी, जिन्होंने 12 जनवरी को चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह ली थी, एक ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में टीम को मजबूती दे सकते हैं.

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रोहित शर्मा, आयुष बडोनी/रविंद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह/ प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड टीम में बदलाव की उम्मीद कम

न्यूजीलैंड ऐतिहासिक सीरीज़ जीत के कगार पर है और अगर वे ऐसा कर पाते हैं, तो यह उस टीम के लिए एक शानदार उपलब्धि होगी जिसमें उनके कई रेगुलर वनडे खिलाड़ी नहीं हैं. काइल जैमीसन ने भारतीय बल्लेबाजों को टेस्ट किया है, मिशेल ने भारतीय गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी है, और फिर 31 साल के बाएं हाथ के स्पिनर लेनोक्स हैं, जिन्होंने राजकोट में अपने डेब्यू मैच में भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में कामयाबी हासिल की है. कीवी इलेवन में बदलाव की उम्मीद कम है. 

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), विल यंग, ​​​​मिशेल हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स.

