IND vs NZ, 3rd ODI: इंदौर में काली मिट्टी की पिच क्या असर दिखाएगी, बल्लेबाज मचाएंगे तहलका या गेंदबाजों का होगा जलवा ? जानें सबकुछ

IND vs NZ 3rd ODI: इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड 1-1 की बराबरी पर है. इस मैच को जीतकर दोनों टीमें सीरीज को जीतने की कोशिश करेगी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच अबतक 122 वनडे मैच हुए हैं जिसमें भारत को 63 और न्यूजीलैंड को 51 मैच में जीत मिली है, एक मैच टाई रहा है. बता दें कि होलकर में भारत ने अबतक 7 वनडे मैच खेले हैं जिसमें सभी 7 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं .ऐसे में उम्मीद है कि आजका मैच भी भारतीय टीम ही जीतेगी.



इंदौर की पिच क्या असर दिखाएगी?

होलकर पिच के बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां दोनों टीमों के बड़े हिटर खूब रन बनाएंगे. इस मैदान पर साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग के 219 रनों बानए थे, ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मैदान पर बल्लेबाज क्या कर सकते हैं. दरअसल, इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच काली मिट्टी की है, जिससे पिच का मिजाज बल्लेबाजो को अनुकूल रहेगा.

इंदौर में कैसा रहेगा मौसम ?

Accuweather के अनुसार, रविवार को सुबह तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मौसम धूप वाला रहने की उम्मीद है. दोपहर में तापमान थोड़ा बढ़कर 27 डिग्री हो जाएगा और फिर शाम को गिरकर 14 डिग्री हो जाएगा. मौसम काफी साफ रहने की उम्मीद है लेकिन शाम को ओस आएगी. जिससे बाद में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा. यानी कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं.

IND Vs NZ: संभावित प्लेइंग XI

भारतीय इलेवन में एक बदलाव संभव

भारत निर्णायक मैच के लिए अर्शदीप को टीम में ला सकता है, लेकिन बैटिंग लाइन-अप में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. नीतीश रेड्डी, जिन्होंने एक साल से भी पहले BGT में MCG में सेंचुरी लगाने के बाद से उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, उन पर सबकी नज़र रहेगी. यह उनके लिए एक बड़ा मैच होगा.

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह/प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूजीलैंड टीम में बदलाव की उम्मीद कम

न्यूजीलैंड ऐतिहासिक सीरीज़ जीत के कगार पर है और अगर वे ऐसा कर पाते हैं, तो यह उस टीम के लिए एक शानदार उपलब्धि होगी जिसमें उनके कई रेगुलर वनडे खिलाड़ी नहीं हैं. काइल जैमीसन ने भारतीय बल्लेबाजों को टेस्ट किया है, मिशेल ने भारतीय गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी है, और फिर 31 साल के बाएं हाथ के स्पिनर लेनोक्स हैं, जिन्होंने राजकोट में अपने डेब्यू मैच में भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में कामयाबी हासिल की है. कीवी इलेवन में बदलाव की उम्मीद कम है.

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), विल यंग, ​​​​मिशेल हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स.

