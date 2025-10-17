IND vs AUS: कुलदीप यादव बाहर, हर्षित राणा को मौका, पूर्व भारतीय कोच ने चुनी भारत की प्लेइंग 11

India Playing XI For 1st ODI Vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. ऐसे में भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने भारत की प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. पूर्व बैटिंग कोच ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में भारतीय इलेवन को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व कोच ने ओपनर के तौर पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा को तौर पर चुना है. वहीं, नंबर 3 पर उन्होंने कोहली को जगह दी है. इसके बाद श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पर चुना है.

संजय बांगर ने नंबर 5 पर केएल राहुल और नंबर 6 पर अक्षर पटेल को जगह दी है. इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर पूर्व कोच ने नितीश कुमार रेड्डी को जगह दी है, वहीं, एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को इलेवन में शामिल नहीं किया है. कुलदीप की जगह संजय बांगर ने वाशिंगटन सुंदर को जगह दी है. इसके अलावा तीन तेज गेंदबाजों को इलेवन में शामिल किया है. पूर्व कोच ने तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा को जगह दी है.

संजय बांगर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन में तीन तेज़ गेंदबाज़ों के साथ आक्रमण का सुझाव दिया है. जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में, बांगर ने अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की तिकड़ी को चुना है. यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई विकेटों की प्रकृति के कारण है जो तेज़ गेंदबाज़ी के लिए अनुकूल हैं.

संजय बांगड़ ने भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा

बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे और 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी, रोहित और कोहली की वापसी से यह सीरीज काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है.