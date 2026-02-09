IND vs PAK: भारत के साथ मैच खेलने को तैयार पाकिस्तान ? ICC मीटिंग में रखी ये 3 अजीबो-गरीब डिमांड

Pakistan 3 conditions end boycott vs India in T20 world cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने लाहौर में रविवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और आईसीसी उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा से मुलाकात की जबकि भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले के पाकिस्तान के प्रस्तावित बहिष्कार पर जारी गतिरोध को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, PCB ने रविवार को लाहौर में ICC अधिकारियों के साथ मीटिंग में गतिरोध खत्म करने के लिए तीन मांगें रखीं.

ICC मीटिंग में PCB रखी ये तीन शर्तें

1. बांग्लादेश के लिए बढ़ा हुआ मुआवज़ा: बांग्लादेश ग्लोबल क्रिकेट में अपने बढ़ते योगदान को देखते हुए ICC से ज़्यादा फाइनेंशियल हिस्सा चाहता है. बोर्ड का तर्क है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट और नेशनल टीम के कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा फंडिंग ज़रूरी है.

2. T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद पार्टिसिपेशन फीस: भले ही बांग्लादेश जल्दी बाहर हो गया, लेकिन बोर्ड चाहता है कि ICC उसे गारंटीड पार्टिसिपेशन फीस दे. उनका तर्क है कि टीमें तैयारी में बहुत ज़्यादा निवेश करती हैं और टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस की परवाह किए बिना उन्हें बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए.

3. भविष्य के ICC इवेंट के लिए होस्टिंग अधिकार: बांग्लादेश अपनी क्रिकेट इकॉनमी और ग्लोबल पहचान को बढ़ावा देने के लिए आने वाले ICC टूर्नामेंट की मेज़बानी का मौका चाहता है. बोर्ड का मानना ​​है कि देश के पास अब एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए ज़रूरी सुविधाएं और फैन सपोर्ट है.

मोहसिन नकवी सोमवार को पीएम शहबाज शरीफ से बहिष्कार पर करेंगे चर्चा

बहिष्कार पर चर्चा के लिए मोहसिन नकवी आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुताकात करेंगे, तब जाकर पाकिस्तान, भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं, इसको लेकर फैसला करेगा.

बॉयकॉट करने पर पाकिस्तान को लगभग 2200 करोड़ रुपये का नुकसान

अगर PCB बॉयकॉट करता है, तो उसे गंभीर फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, जिसमें लगभग 2200 करोड़ रुपये का नुकसान शामिल है. इससे न सिर्फ ICC बल्कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका की इकॉनमी पर भी असर पड़ेगा, जो मैच होस्ट करने पर निर्भर है. इसके अलावा, रेवेन्यू कम होने की वजह से PCB को खिलाड़ियों की सैलरी देने और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को मैनेज करने में भी दिक्कत हो सकती है.

