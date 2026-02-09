ICC vs PCB, T20 World Cup Controversy Live Updates: पाकिस्तान भारत के साथ वर्ल्ड कप मैच बहिष्कार को लेकर यू-टर्न मार सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लाहौर में हुई मीटिंग में आईसीसी ने पीसीबी को साफ शब्दों में चेता दिया है कि मैच ने खेलने पर पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान हो सकता है. यही कारण है कि सोमवार को मोहसिन नकवी पीएम शहबाज शरीफ से बहिष्कार के मामले में चर्चा करने वाले हैं और भारत-पाक मैच होगा या नहीं, इसको लेकर आखिरी फैसला करेंगे. यह मीटिंग ठीक एक हफ़्ते बाद हुई, जब पाकिस्तान सरकार ने X पर पोस्ट किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ़ अपना मैच नहीं खेल सकती. यह घटना तब हुई जब बांग्लादेश को टूर्नामेंट में खेलने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने भारत जाने से मना कर दिया था, और उनके मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की उनकी रिक्वेस्ट को ICC मीटिंग में वोटिंग के बाद खारिज कर दिया गया था
India-Pakistan Controversy LIVE UPDATE
IND vs PAK T20 World Cup 2026 Controversy Live Update: BCCI ने क्या कहा
BCCI ने इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, जबकि वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि भारतीय क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ICC के निर्देशों का पालन करेगी. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कन्फर्म किया कि टीम कोलंबो जाएगी और देखेगी कि आगे क्या होता है.
India-Pakistan T20 World Cup 2026 Controversy Live Update:पाकिस्तान सौदेबाज़ी और पैंतरेबाज़ी कर सकता है.
पीसीबी ने रखी तीन मांग (रिपोर्ट)
पीसीबी ने आईसीसी के सामने अपनी तीन मांगे रखी हैं. जिसमें बीसीबी के लिए मुआवजा, भागीदारी शुल्क, आईसीसी आयोजन के मेजबानी का अधिकार शामिल है.
India-Pakistan T20 World Cup 2026 Controversy Live Update: PCB में दरार?
NDTV की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के सदस्य बंटे हुए हैं, और कुछ सदस्य मैच खेलने के लिए तैयार हैं. हालांकि, गवर्निंग बॉडी के चीफ मोहसिन नकवी अपने रुख पर कायम हैं और नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेले.
India-Pakistan Controversy Live: आज पीएम से मिलेंगे PCB चीफ मोहसिन नकवी
PCB चीफ मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उम्मीद है कि फाइनल फैसले पर पहुंचने से पहले वह इस मामले पर एक बार फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सलाह लेंगे.