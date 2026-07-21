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कब होगा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान? दो खिलाड़ियों की वापसी तय, इन 4 को लेकर उथल-पुथल

Washington Sundar's fitness remains major concern: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द होने वाला है.

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कब होगा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान? दो खिलाड़ियों की वापसी तय, इन 4 को लेकर उथल-पुथल
India likely to announce Test squad for Sri Lanka tour this week

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी, जिससे पहले टीम इंडिया 7 अगस्त से कोलंबो में चार दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेलेगी. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 4 अगस्त को कोलंबो पहुंचेगी और वॉर्म-अप मैच खेलने से पहले कुछ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी. यह मैच नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब (एनसीसी) में खेला जाएगा. भारतीय टीम साल 2017 के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलती नजर आएगी. पिछली बार विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 3-0 से जीत हासिल की थी. भारत का पिछला टेस्ट मैच जून में अफगानिस्तान के खिलाफ था, जिसमें टीम ने पारी के अंतर से शानदार जीत दर्ज की थी. दूसरी तरफ, श्रीलंका को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम सीरीज

फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट्स टेबल में टीम इंडिया 9 मुकाबलों के बाद भारत का प्वाइंट्स प्रतिशत (पीसीटी) 48.15 है और पांचवें स्थान पर है. वहीं, श्रीलंका 44.44 पीसीटी के साथ छठे स्थान पर है। सीरीज में जीत दोनों में से किसी भी टीम को फाइनल में पहुंचने की कोशिश में जरूरी बढ़ावा देगी.

कब होगा टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान इस हफ्ते होने की उम्मीद है.  जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा की लंबे फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं. दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस एक बड़ी चिंता बनी हुई है.

बुमराह और जडेजा की वापसी, सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी पर संशय

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भातीय टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ एक मात्र टेस्ट सीरीज में बुमराह और जडेजा टीम का हिस्सा नहीं थे, उनकी वापसी हो सकती है. इसके अलावा वॉशिंगट को लेकर संशय के बादल हैं.अगर वॉशिंगटन समय पर ठीक नहीं हो पाते हैं, तो सेलेक्टर हर्ष दुबे को टीम में बनाए रख सकते हैं या स्पिन अटैक को बैलेंस करने के लिए सारांश जैन जैसे ऑफ-स्पिनर को टीम में शामिल कर सकते हैं.  मानव सुथार और कुलदीप यादव का अपनी जगह बनाए रखना तय माना जा रहा है, जबकि तेज़ गेंदबाज़ी विभाग में मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हो सकते हैं. 

आईपीएस के बाद जडेजा अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन मुख्य सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम के लिए उनकी अहमियत पर जोर देते हुए उन्हें इस फ़ॉर्मेट का "नंबर 1 स्पिनर" बताया था।. 

वॉशिंगटन की उपलब्धता के अलावा, एक और अहम फैसला नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर करना होगा,  जो अभी CoE में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. सेलेक्टर को यह तय करना होगा कि अगर वह फिट हो जाते हैं तो क्या इस सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर पर भरोसा जताया जाए या फिर किसी स्पेशलिस्ट खिलाड़ी को टीम में लाया जाए. 

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